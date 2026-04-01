巴菲特卸任CEO后续每天返工 警告银行系统脆弱 称沽出苹果时机太早

巴菲特接受《CNBC》访问时表示，卸任巴郡行政总裁一职之后，目前仍然每天到办公室上班，密切关注市场动态，并与同事一起进行交易，而且亦会参与巴郡的投资决策。当被问及是否进行了新投资时，他回答说最近进行了一笔「小额购买」，但没有详细说明。不过，他又警告，随着银行业与非银行机构关系日益紧密，观察到银行系统正显现出脆弱迹象。

目前大市调整幅度不值得兴奋

对于近期市场波动，他认为目前大市调整幅度，远不及过去那些创造重大买入机会的时期；又指自己接管巴郡以来，市场至少有3次跌幅超过五成，认为目前大市的波动没甚么值得兴奋。

他强调，所有投资决策仍会与现任63岁CEO阿贝尔（Greg Abel）保持一致，并称「我不会做任何Greg认为不对的投资」。此外，他透露巴郡近期购入了价值约170亿美元的美债。事实上，截至去年底，巴郡帐面现金及等值规模超过3,700亿美元，其中大部分为国债。

联储局应优先稳定金融系统

报道指出，近期信贷市场接连爆出风波，引发市场对银行和私募信贷基金的资产负债表的担忧。巴菲特对此表示，如果恐慌情绪席卷市场，许多投资者可能会选择离场。他指出，金融系统稳定应当是联储局的优先事项，并指像摩根大通这样的银行是经济运行中的关键部分，每天调度数万亿美元的资金，「它们彼此相互影响，一家的麻烦可能会蔓延到另一家」。

巴菲特表示，「如果有人在拥挤的剧院里大喊著火了，尽管大家都会跑，但抢先冲到门口依然是有利的」；不过，他指「我会站在后面说，大家保持冷静，但那是因为我跑不快」。

大赞库克领导 甚至比乔布斯好

另一方面，巴菲特指自己沽出苹果公司（AAPL）时机太早，但如果苹果股价进一步下跌，未来可能会买更多，「虽然在目前的市场行情下不会」。

巴菲特提到，「我很乐见苹果成为我们最大的持仓，但我并不乐见其持股规模几乎等同于其他所有持股的总和。」他表示，巴郡透过这只股票的税前收益已超过1000亿美元，并且对库克领导公司的表现比乔布斯更为看好，直言「库克处理这手牌比乔布斯好得多，他（库克）不可能做到乔布斯所做的那样，但乔布斯自己也无法打得这么好的牌」。

巴菲特又大赞库克是一位非常出色的管理者，「他为人也很好，而且不知何故，他能和世界上所有人相处融洽」，并补充指，「我不会采用这种技巧，我的搭档芒格肯定也不会」。

爱泼斯坦事件后 没与盖茨交谈过

另外，巴菲特指在爱泼斯坦相关文件全部公开后，再也没有与微软创始人盖茨交谈过，「我认为在事情澄清之前，过多交流没有意义。我不想让自己陷入知情的处境……以免被传召作证」。他更提到，盖茨本有可能邀请其去纽约见爱泼斯坦，但幸好没有这么做。