长科旗下顺谱医药下月赴美AACR年会 展示五大癌症疫苗科研成果

长江生命科技（775）旗下附属公司顺谱医药科技（Sequencio Therapeutics）成立以来首度发表科研成果，公布将于年4月17日至22日于美国圣地牙哥举行的美国癌症研究协会（AACR）2026年度年会上，展示五项研究摘要。

长科指，五项研究摘要中，将重点展示研发中的癌症疫苗临床前研究数据，分别为针对p53新抗原（p53 neoantigen）、IGF1R（insulin-like growth factor 1 receptor）、B7-H3（ B7 homolog 3）、滋养层细胞表面抗原2（TROP2）及Claudin 6的疫苗。

该集团指出，顺谱医药科技将充分展示以专有TrueHLA Epitope-to-Efficacy转化设计框架，成功收集更多研发数据，加快癌症疫苗开发，有助推进候选疫苗进入临床试验阶段，为研究新一代癌症疫苗技术取得重大进展。该框架能够于环状核糖核酸（circRNA）、信使核糖核酸（mRNA）、胜肽（peptide）及蛋白质技术平台实现利用理性数据驱动疫苗开发。

长科：五疫苗均现免疫原性及抗肿瘤活性

长科表示，整体而言，顺谱医药科技于AACR 2026年度年会上发表的五项研究呈现一致主题，即通过理性设计的癌症疫苗，于多个肿瘤靶点及疫苗构建体的临床前模型中，均展现强劲免疫原性及显著的抗肿瘤活性。

加快最具潜力项目临床试验申请

长科指，该等数据充分印证顺谱医药科技从抗原筛选，转化至功能性免疫反应及肿瘤控制上的卓越优势。在此基础上，顺谱医药科技正加快推进最具潜力的研发项目的新药临床试验申请（Investigational New Drug）支持性研究，并期望透过策略性合作与全球协作，加快将选定候选疫苗推进至早期临床开发阶段。

科学总监杜健明：彰显疫苗项目科学潜力

长江生命科技副总裁及科学总监杜健明表示，顺谱医药科技的癌症疫苗研发项目发展，持续展现强劲动力，是次于AACR 2026年度年会展示的研究成果，不仅彰显疫苗项目的科学潜力，更体现研发的严谨执行力。他称，期待在此坚实基础上持续迈进，矢志为病患者带来新一代免疫疗法。

AACR年会是全球癌症研究界的焦点聚会，每年均云集科学家、临床医生、其他医疗保健专业人员、幸存者、患者和宣导者，共同分享癌症科学和医学的最新突破与进展。2025年度年会合共吸引来自85个国家的2.21万名与会者亲身出席。