小马智行称Robotaxi业务步盈利拐点 拟扩车队至3000辆 进驻20城市

小马智行（2026）联合创始人、CFO王皓俊来港接受访问时表示，公司无人的士（Robotaxi）业务已踏入盈利拐点，今年将以共建模式、轻资产扩张为主轴，力争年内车队扩至3,000辆、进驻20个城市，实现收入增长3倍。王皓俊特别提到，Robotaxi成本结构中硬件与营运各占一半，不少企业只专注硬件降本，却忽略营运优化，这正是Tesla无人的士项目屡次延迟的关键。

渐转共建模式 年内毋须融资

王皓俊指出，小马早年在北上广深以全自建模式验证商业模式，现逐渐转向共建，专注AI驾驶核心技术，车辆资产与资本开支由合作伙伴承担。他强调，今年整体资本开支会上升，但增速将明显低于收入增速，加上公司现金储备充足，年内毋须进行新一轮融资。

为进一步提升盈利，他表示，小马建立了专属无人驾驶的营运体系。不同于传统网约车依赖司机处理充电、清洁，公司将远程协助人车比提升至1:30，并设立网格员快速应对突发状况，相关标准流程可输出给合作方。未来随规模扩大，会引入自动洗车、智能充电等设备，目标将车辆与维护人员比例提升至1:50至1:100，进一步摊薄成本。共建模式的商业分成上，王皓俊称，小马负责的AI司机在GMV中占大头，比例与人类司机相近。

王皓俊提到，有些OEM例如Tesla技术实力强，但缺乏高效的无人车营运体系，难以支撑大规模商业化。他强调，L4级无人驾驶技术门槛极高，与L2有本质分别，传统车企并非轻易可以切入，小马已在广州、深圳验证单车盈利，更具优势。

或简化全车座椅布局至两个

降本方面，王皓俊表示，第七代车辆硬件成本已较上代降三成，未来不会单靠减少激光雷达，而是以360度双传感器备份设计保障安全。他又称，因Robotaxi毋须驾驶员，因此更大降本空间来自取消驾驶位相关昂贵配置，同时因用户多偏好独乘私隐，可能会简化全车座椅布局至两个左右。

全球布局上，他表示，欧盟大国法规推进较慢，小马优先选择克罗地亚等政策灵活的细小市场，以技术授权模式运作；中东方面，卡塔尔已开收费服务，杜拜年内目标落地全无人营运。国内则以广深为核心，藉大湾区政策优势，加快进入长沙、杭州等新一线城市。