智元机器人伙中大建具身智能联合平台 第1万部人形机器人已下线

具身智能企业智元机器人今日（31日）与香港中文大学举行战略合作启动仪式，宣布共建具身智能产学研联合平台，双方将围绕具身通用大模型的前沿研发及人才培育展开深入合作，冀进一步加强香港在具身智能领域的科研与转化能力。另一方面，是次合作公布前一日，智元第1万部人形机器人下线，成为业内首批实现万台级量产的企业之一；而由5,000部增至10,000部仅用了3个月，较前一阶段生产速度提升逾4倍。

提供研发资金 开放实习岗位

根据合作安排，智元将提供专项研发资金、机器人硬件平台、高质量数据资源及多元化应用场景支持；中大则依托其在人工智能领域的学术优势，组织一流科研团队与智元机器人的研究及工程团队开展协同创新。

双方亦计划建立常态化的高层次人才联合培养机制，其中智元将在首期合作中最大化开放实习岗位，并支持中大学生及青年学者在具身智能领域的相关课题研究，为香港本地创科发展储备高素质的实战型人才。

解决方案正进入工业生产流程

目前，智元的解决方案已在物流、展厅导览、零售、酒店服务及教育等场景中投入应用，并逐步进入工业生产流程。在工业场景中，智元G2人形机器人已应用于平板生产线的精准装卸工序，亦进入高精密装配流程，部分工序节拍最快达12.97 秒，成功率逾99%。

受国际市场需求带动，这批机器人中已有相当数量部署于海外市场。从欧洲、北美，到日本、南韩、东南亚及中东等重点市场，客户需求正由早期试点逐步转向重复采购及规模化部署，印证其智能系统在不同市场的通用价值。