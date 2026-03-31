内地据报加强离岸信托征税 瞄准超级富豪 要求申报股息和股份处置

据彭博报道，中国监管机构正加强对部分持有香港上市公司股份的离岸信托征税力度，瞄准这种中国超级富豪在海外进行数十亿美元投资的常用路径。

或寻求征税20%及附带罚款

报道引述知情人士指出，江苏、深圳等省市的相关部门已要求这些信托的所有者申报包括股息和股份处置等投资收益在内的详细财务信息，而上海在2025年初已开始要求申报过去两年的收益信息。其中一位知情人士表示，在至少一例个案中，地方税务机关寻求对投资收益征税20%并附带额外罚款。另一个省的有关部门亦正要求披露过去两年从离岸信托取得的收益。

加大对境外资产税务清查

报道指出，此举凸显出当局正整治长期以来被视为税收执法灰色地带的离岸架构，也是中国加大对境外资产应缴未缴税务清查力度的一部分。目前被税务部门重点关注的这类信托，常用于投资在境外注册成立、但为投资者提供投资中国企业渠道的所谓红筹公司。

报道又指，长期以来离岸信托一直是寻求赴港上市公司股东青睐的工具，部分原因在于其很大程度上不受内地税务机关监管。不过，随著监管关注度上升，一些企业所有者在为即将进行的香港IPO设立此类持股架构时已显露出犹豫。

早前已传出加强红筹上市审查

对于离岸信托审查影响红筹公司上市，报道指红筹架构允许中国企业通过境外实体发行股份，而这些实体持有其在中国内地的资产和业务，例如中移动（941）和中海油（883）就是通过这一方式在港上市的代表性企业。

然而，中证监今年已传出加强对红筹公司赴港上市的监管审查，理由是部分红筹企业股权透明度低、合规风险相对较高，而一些拟上市企业亦被建议拆除红筹结构，并使用境内主体寻求香港上市。

目前对信托收益的整顿，料为中国超级富豪带来巨大不确定性。知情人士透露，目前尚不清楚检查人员将追溯相关收入到多早，也不清楚是否会施加处罚。事实上，中国近来在资本流出问题上采取了更强硬立场，包括两家跨境线上券商决定从内地应用程式商店中下架其交易平台。