港交所公布无纸化新收费 近九成小型券商受惠 议员忧造成不公平现象

为配合推行无纸化，港交所（388）昨日亦公布新收费模式，主要涉及调整股份提取费、股份托管费，登记及过户费，以及新增中央结算系统会籍费。港交所预计，在新收费实施的第一年，将有接近九成的小型券商缴付更低费用。

股份提取费按从价基准收取

根据港交所资料，新制度实行后，股份提取费将重组为按从价基准收取，收取股份总值的0.015%，最低收费为10元。至于股份托管费亦将重组为因应不同股份组合价值收取不同费率，例如每日股份组合价值首100亿元的年费率为0.00625%；100亿元以上至200亿元，年费率为0.0060%，最高为3万亿元以上的0.000875%。同时取消登记及过户费，以简化整体费用架构。

另外，新增中央结算系统会籍费，按已登记证券的平均组合价值计算，如10亿元以内，年度会员费为1.2万元；10亿元以上至200亿元是5万元；200亿元以上是15万元。

港交所指出，为减轻结算参与者过渡至无纸证券市场时的财务负担，组合价值10亿元以内的结算参与者，首年约1.2万元会籍费将被豁免。不过，立法会金融服务界议员李惟宏指出，在新收费模式下，不少结算参与者需要缴交更多费用，其中股份托管费会因应不同股份组合价值收取不同费率，对不同规模的结算参与者造成不公平现象，而中央结算系统会籍费亦是一个全新的费用，将增加结算参与者的成本。