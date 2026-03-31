Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港交所公布无纸化新收费 近九成小型券商受惠 议员忧造成不公平现象

商业创科
更新时间：09:56 2026-03-31 HKT
发布时间：09:56 2026-03-31 HKT

为配合推行无纸化，港交所（388）昨日亦公布新收费模式，主要涉及调整股份提取费、股份托管费，登记及过户费，以及新增中央结算系统会籍费。港交所预计，在新收费实施的第一年，将有接近九成的小型券商缴付更低费用。

股份提取费按从价基准收取

根据港交所资料，新制度实行后，股份提取费将重组为按从价基准收取，收取股份总值的0.015%，最低收费为10元。至于股份托管费亦将重组为因应不同股份组合价值收取不同费率，例如每日股份组合价值首100亿元的年费率为0.00625%；100亿元以上至200亿元，年费率为0.0060%，最高为3万亿元以上的0.000875%。同时取消登记及过户费，以简化整体费用架构。

另外，新增中央结算系统会籍费，按已登记证券的平均组合价值计算，如10亿元以内，年度会员费为1.2万元；10亿元以上至200亿元是5万元；200亿元以上是15万元。

港交所指出，为减轻结算参与者过渡至无纸证券市场时的财务负担，组合价值10亿元以内的结算参与者，首年约1.2万元会籍费将被豁免。不过，立法会金融服务界议员李惟宏指出，在新收费模式下，不少结算参与者需要缴交更多费用，其中股份托管费会因应不同股份组合价值收取不同费率，对不同规模的结算参与者造成不公平现象，而中央结算系统会籍费亦是一个全新的费用，将增加结算参与者的成本。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
施明离世享年74岁 儿子李泳汉遗憾未能送别妈妈：仲想同佢走埋落去
施明离世享年74岁 儿子李泳汉遗憾未能送别妈妈：仲想同佢走埋落去
影视圈
10小时前
青马大桥的士爆胎停慢线挨巴士撞 司机乘客不治 巴士车长涉危驾被捕
01:08
青马大桥2死车祸｜的士爆胎停慢线挨巴士撞 司机乘客双亡 巴士车长涉危驾被捕
突发
6小时前
大快活长者优惠强势回归！复活节长假一连十日 凭咭即享$6现金折扣
大快活长者优惠强势回归！复活节长假一连十日 凭咭即享$6现金折扣
饮食
20小时前
的士4.1起须提供电子支付 司机唔收点算好？信用卡要畀手续费？ 一文睇清8大Q&A
的士4.1起须提供电子支付 司机唔收点算好？信用卡要畀手续费？ 一文睇清8大Q&amp;A
社会
3小时前
东张西望｜30岁港女上交友APP遭骗财骗色 惹性病兼被呃7万 佗前男友BB遭报复？
东张西望｜30岁港女上交友APP遭骗财骗色  惹性病兼被呃7万  佗前男友BB遭报复？
影视圈
12小时前
葵广地标糖果舖结业！开业20年专卖散装凉果/零食 1原因不传给仔女 熟客排长龙告别「系好多街坊嘅童年」
葵广地标糖果舖结业！开业20年专卖散装凉果/零食 1原因不传给仔女 熟客排长龙告别「系好多街坊嘅童年」
饮食
22小时前
85岁何守信夫妇搭巴士被捕获近况曝光 退休多年生活低调曾恋汪明荃轰动一时
85岁何守信夫妇搭巴士被捕获近况曝光 退休多年生活低调曾恋汪明荃轰动一时
影视圈
21小时前
女子向英女王、特朗普、安倍晋三追讨逾百万亿元 庭上自称出名设计师 被拖欠「清朝啲金廿几箱」 官：「我取消你嘅传票申请！」
01:36
女子向英女王、特朗普、安倍晋三追讨逾百万亿元 庭上自称出名设计师 被拖欠「清朝啲金廿几箱」 官：「我取消你嘅传票申请！」
社会
22小时前
激罕茶钱优惠！利东集团周年庆 茶钱震撼价位位$3 全线分店适用
激罕茶钱优惠！利东集团周年庆 茶钱震撼价位位$3 全线分店适用
饮食
16小时前
全红婵︱受访爆2025年受体重困扰 情绪失控：每天只吃一餐仍居高不下
00:39
全红婵︱受访爆2025年受体重困扰 情绪失控：希望大家不要再骂我︱有片
即时中国
17小时前