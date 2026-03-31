香港科技探索攻生命科学 盼延长人类寿命 肢解动物做实验 分离头部存活7小时或为全球首例

香港科技探索（HKTV，1137）收市后公布，去年度亏损近1.5亿元，按年扩大1.2倍，且首次披露自2021年起投资一项探索生命科学研究项目，投资额累计逾4,450万元，而且研究团队已进行38次实验，将动物的肢体或头部与身体分离，分离后的肢体和头部最多可维持生命活动分别约46小时和约7小时。香港科技探索股价半日跌约0.8%，报1.3元。

公告指出，集团对生命科学项目极度重视，已历时4年，研究工作由位于两个国家的两支专业研究团队进行，目前由超过20位专业人员，包括大学教授、医生及专业医疗团队所组成，致力发展并调整用以维持身体器官，如肢体和头部存活的设备。研究团队已进行38次实验，将动物的肢体或头部与身体分离。根据对电刺激的神经肌肉反应，分离后的肢体最多可维持生命活动约46小时；而根据透过表面电极或深层电极测量所获得的脑电图（EEG）记录，分离后的头部最多可维持生命活动约7小时。研究团队认为，这是全球首例。

若集团研发的技术成功，它们将有望适用于器官移植，甚或延长人类寿命。惟目前无法准确预测该项目的成功率或财务回报，亦难以预计其长远发展。

每年续投资不少于5000万

集团又表示，视乎项目持续进展、研究成果及整体财务状况，拟于未来数年继续每年投资不少于5,000万元，以支持进一步的研发活动，包括建立一个海外实验室，目标是在未来12至18个月内开始运作，以促进持续的实验及验证过程，并作长远研究之用。

集团将继续以审慎及负责任的方式推进此探索性的生命科学研究。虽然该项目仍处于初期阶段，且无法保证未来的应用及财务回报，但董事会相信进一步的进展或可对生命科学研究的更广泛科学理解作出贡献。集团亦可能考虑引入更多策略或学术合作伙伴参与该项目，并在适当阶段发表由集团研究所产生的学术论文。