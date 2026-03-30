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无纸证券市场料11月实施 已上市公司料5年内逐步纳入

商业创科
更新时间：17:47 2026-03-30 HKT
发布时间：17:47 2026-03-30 HKT

证监会今日（30日）公布，无纸证券市场制度预计于2026年11月16日实施，有关工作在过去一年稳步推进，现已步入后期阶段。此外，证监会预计于今年第二季向立法会提交生效日期公告。

系统及流程已进入测试后期

证监会指出，港交所（388）及相关股份过户处的无纸证券市场相关系统及流程均已进入开发和测试的后期阶段，市场参与者将于未来数月内获邀参与测试。证监会亦已审阅并批准港交所就实施无纸证券市场而需对多项规则及运作程序作出的修订；有关内容港交所将于稍后公布。

港交所及证券登记公司总会亦已更新其各自有关无纸证券市场的资料文件，其中包括在新制度下的主要费用调整，相关文件亦将于稍后公布。同时，证监会目前正审核6家证券登记公司总会成员寻求成为核准证券登记机构的申请，相关申请状况的资料将于未来数周在证监会网站公布。

投资者可灵活选择何时转换形式

无纸证券市场实施后，新上市的证券将须自上市时起以无纸形式发行。至于实施日期前已经上市的证券，发行人将于5年内逐步纳入无纸证券市场制度。发行人及市场将提前收到有关这些安排的通知。持有股份证明书的投资者可灵活选择何时将其股票转换成无纸形式。

证监会亦鼓励中介机构继续与港交所紧密合作，为无纸证券市场作好准备。鉴于现行在中央结算系统内的名义持有人架构将会保留，中央结算系统的程序只会作出有限度改动，当中最显著的是从中央结算系统存入及提取证券的流程。这些改动连同修订后的费用，或会令中介机构需对其自身的业务模式及营运流程，以及其客户及其他文件作出某些调整。

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