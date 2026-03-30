大新银行去年多赚20% 料未来个人贷款增长相对强劲

大新银行集团（2356）公布全年业绩，纯利按年升20.2%至24.8亿元；每股基本盈利按年增19.7%至1.76元；派发末期息0.49元，全年共派0.8元，按年增加21%。母企大新金融集团（440）纯利20.6亿元，按年增22.9%；每股基本盈利6.45元；派末期息1.42元，全年派2.58元，按年增加23%。

针对净息差与新增贷款展望，大新银行副主席、董事总经理及行政总裁王祖兴指出，面对去年下半年以来香港银行同业拆息下调压力，集团将继续调整存款及生息资产组合，稳定净息差，料全年贷款增长无大幅波动，个人贷款将成为增长相对强劲的板块。

成功增加往来及储蓄存款

大新银行集团表示，尽管在利率普遍下降的环境下经营，大新银行的净息差仍扩大24个基点至2.41%，反映成功增加往来存款及储蓄存款结余，并积极对资金成本实施严谨控制，即使本地银行业在美联储减息后承受息差压力，该等举措仍使其具备扩大净息差的能力。

中东方面，王祖兴表示，动荡局势对全球经济带来的负面影响愈发明显，亦加剧美国未来息率走势不确定性，若息口回升预计将打击贷款意欲，但亦有利于净息差的改善，因此对业务前景审慎乐观。该集团表示，预计此类风险在短期内将维持高企，将维持审慎保守，保持强韧的财务状况，同时寻求符合策略之机遇，以为股东创造可持续的回报。

港商业房地产贷款拨备充足

本港房地产方面，大新金融首席财务总监周志良表示，本港楼市正逐步改善，已为香港商业房地产（CRE）贷款预留足够拨备，预计今年相关减值维持在可控水平。

另外，大新金融集团表示，集团应占重庆银行的业绩按年增加8%至7.3亿元，年内并无录得于联营公司投资的减值亏损。

展望2026年，大新银行集团表示，将保持审慎乐观取态，受惠于货币环境放宽、消费需求持续增长，以及加强香港作为国际金融及财富管理中心地位之政策措施，预期香港经济将稳步扩张。该集团又指，住宅物业市场方面，按揭利率进一步下调以及本地买家与中国内地投资者的持续需求，料将支持楼价及成交量继续复苏；至于商业房地产领域，该集团持适度正面态度，预期需求将会增加。