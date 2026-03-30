小鹏汽车新款MONA M03周四上市 指导价料低于13.98万

小鹏汽车（9868）董事长何小鹏宣布，本周四（2日）19时30分将举行2026款小鹏MONA M03上市派对，届时将与代言人欧阳娜娜一同介绍新车。

根据介绍，2026款小鹏MONA M03为小鹏旗下紧凑型纯电轿车，早前门店已供试驾，新车新增罗兰紫及牛油果绿两款车色，指导价预计维持在11.98万至13.98万元人民币。

该款新车基于全域800V高压平台打造，30%至80%充电时间仅需15至26分钟，CLTC工况下续航最高可达640km；同时搭载AI天玑5.7.0系统，标配高通8295芯片，内饰细节与储物空间同步进行优化升级。