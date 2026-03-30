英矽智能与礼来达成授权与研发合作 总价值涉27.5亿美元 股价曾升近15%

AI驱动药物发现及开发公司英矽智能（3696）公布，与礼来达成一项全球管线授权与AI药物研发合作，有资格获得1.15亿美元首付款，并在后续达成开发、监管及商业化里程碑后获得进一步付款，使交易总价值最高可达约27.5亿美元；此外，英矽智能还将获得基于未来销售额的分级特许权使用费。受利好消息影响，英矽智能今日（30日）股价一度高见65.75元，升14.9%，目前升8.39%至62元。

根据该合作协议，礼来将获得一项全球独家授权，用于开发、生产及商业化针对特定适应症、目前处于临床前开发阶段、具有潜力成为「同类最佳」的新型口服疗法。此外，结合英矽智能先进的Pharma.AI平台能力与礼来于研发推进与疾病领域的深厚专长，英矽智能与礼来还将围绕礼来选定的靶点开展多项研发合作。

去年亏损扩至逾3.5亿美元

英矽智能同时披露，去年度亏损逾3.5亿美元，按年扩大19.6倍；经调整亏损4383.4万美元，扩大93.4%。期内，该公司收入5623.9万美元，跌34.5%。