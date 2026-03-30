嘉道理父子称能源供应响「黄灯」警戒 多元化方案应对 支持北都发展保电力掌控权

环球局势复杂多变，中东战火触发能源市场震荡。中电（002）主席米高嘉道理（Michael Kadoorie）直言，地缘政治风险已为燃料议题敲响警钟，目前能源供应处于「黄灯」警戒状态，但他向市民派定心丸，指中电的供应链一向分散部署，有充足的燃料储备及发电方案，「明天的灯依然会亮」。他又强调，香港应继续对自身电力供应有掌控权，中电已及早在北部都会区规划，为本港未来发展作出保障。

提前思考方案 燃料储备充足

米高嘉道理与儿子斐历嘉道理（Philip Kadoorie）接受《星岛日报》访问，米高嘉道理直言，目前燃料问题已发出警告讯号，「如果以交通灯比喻局势，我们现在处于『黄灯』，还不是『红灯』」，由于无法判断事态发展，中电有必要提前思考供电方案。

米高嘉道理表示，能源问题凸显香港必须对自身电力需求保有掌控权，维持高度自给自足，是支持香港99.999%供电可靠度的基石。

霍峡断供冲击小 米高嘉道道：明天的灯依然会亮

但他提及，危机中总有人得益、有人受损，而中电则采取「多元化」对策，其天然气有不同供应链，受到霍尔木兹海峡断供的冲击很小，有必要时可以加大燃煤发电，并从内地输电，而且目前中电有充足的燃料储备，「所以别担心，明天的灯依然会亮。」

燃料帐稳定电费

对于电费影响，中电非执行董事斐历嘉道理指出，中电与政府订立的协议设有缓冲机制，能够透过燃料帐来稳定价格，「我们没有水晶球，但可依靠机制」。根据管制计划协议，电费水平在考虑基本电价及燃料调整费因素外，亦设有燃料价格调整条款帐（燃料帐）及电费稳定基金，情况如同钱罂，预先储备以应付突发情况；而中电今年初亦有动用相关资金，以压低净电费。

嘉道理两父子难得再次接受传媒访问，表示将不遗余力支持「十五五」国策，中电亦积极参与内地再生能源项目。

本港电力需高度自给自足

米高嘉道理指出，连同今次中东局势在内，多次事件凸显香港必须对自身电力供应保有掌控权，维持高度自给自足，是支持香港99.999%供电可靠度的基石。他强调，并非排斥其他地区的电力来源，事实上香港与内地亦有机制互相供电，双方关系紧密良好，但提及2015年曾因深圳塌泥事故，导致西气东输二线天然气供港中断接近两个月，印证不能永远依赖单一来源。

米高嘉道理表示，非常支持北部都会区的愿景，中电已提前于北都规划，向政府提供保证能按时、按量提供所需的电力。

及早规模北都 保障电力供应

有见及此，中电早年已参与北部都会区发展。米高嘉道理表示，因应电力设施长达7年的建设周期，中电已提前于北都规划，向政府提供保证能按时、按量提供所需的电力，目前合作顺畅。他表示，非常支持北部都会区的愿景，中电的其中一个主要理念，是提升每个人的生活质素，支持任何能促进香港发展，以及为年轻人提供工作机会、安居乐业的计划。

斐历嘉道理亦借此回应对北都庞大投资的质疑，他指出，中电与政府有灵活调整机制，电力设备将与区内基建发展同步，避免过度投资；并认为在现今局势下，香港和内地同样从和平与稳定中受益，但眼见过去25年深圳已急速发展，深感香港不能固步自封，有需要保持竞争力。

支持碳中和愿景 与内地洽扩大核电

内地与香港正推动长远的碳中和愿景，今年亦是「十五五」规划开局，米高嘉道理表示，中电将不遗余力支持国策，而中电正进行2024年至2028年的五年发展计划，总投资达529亿元，亦积极参与内地再生能源项目，「只要中电能对内地有所贡献，可以是财务上、技术上，在多个领域都有兴趣。」另外，他又指出，目前清洁能源当中，核能始终较太阳能及风能稳定，中电于大亚湾核电厂拥有25%权益，将参与更多内地核电项目，并正跟相关部门讨论输入更多核电来港。

对中东战事感触 「各方皆是输家」

嘉道理家族祖籍可追溯至伊拉克犹太家族，对于中东战事，米高嘉道理直言，「那些本可以造福人类的能量浪费在战争中，是一场悲剧」，认为战事无论哪一方都会是输家，对人类生命及家庭造成的创伤难以迅速愈合，期望局势能早日平息。

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