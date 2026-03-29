内地AI短剧火热 市场规模料增至240亿 「一人剧组」模式涌现

随着人工智能技术发展迅速，AI短剧凭借低成本及高效率等优势，迅速获得市场关注。据内媒引述产业机构预测，AI动漫短剧（包含AI仿真人短剧）用户规模将从去年约1.2亿增长至今年的2.8亿，而且市场规模可望达到240亿元（人民币，下同）。同时，AI短剧也改变了传统短剧的制作方式，让一人公司及独立工作室等新生态不断涌现。

部份「爆款剧」播放量过亿

报道引述红果短剧总编辑乐力指出，现在AI短剧规模产量非常大，每天授权公司播出的AI短剧日新增量可能有上千部，相当高比例的是带有解说性质的AI仿真人内容类型，部份「爆款剧」播放量达过亿。中国传媒大学戏剧影视学院教授赵晖则指出，AI短剧带来了一次生产关系的彻底转型，激活有创意的人运用AI技术实现创意的可视化转化。

报道又引述了一位短剧创业家庞昊洋指出，AI短剧与传统影视产业不同，并没有庞大剧组、亦没有繁琐沟通，一部电脑、几款AI软件就可以构成其「一人剧组」，而且现在一年收入可达二、三十万元。

互联网及游戏等人士纷入行

另有业内人士透露，目前AI短剧行业中约80%从业者来自互联网、游戏等非影视领域，凭借原有技术优势快速切入行业，形成了多元行业生态。

事实上，在2026年短剧新春档期总计86.7亿的总播放量中，AI动漫短剧占比接近30%，其中AI仿真人剧贡献了超过80%播放量。有产业机构更预测，2026年AI动漫短剧（包含AI仿真人短剧）用户规模将从2025年约1.2亿成长至2.8亿，市场规模可望达到240亿元。

然而，AI短剧产业发展也出现市场分化。根据业界估算，龙头创作者月收入可达10万元至近百万元，但全国范围内月收入超过20万元的个人创作者不足百人；相反，绝大多数创作者月收入不足10元。

