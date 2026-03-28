Meta传推有度数AI眼镜 属Ray-Ban款式

据彭博报道，Meta计划下周推出两款全新的Ray-Ban人工智能眼镜，专为配戴度数镜片的使用者设计。

虽然该公司与依视路陆逊梯卡（EssilorLuxottica）合作销售的眼镜早已支援度数镜片，但据知情人士透露，这将是两家公司首次推出专门为这类人士设计的Ray-Ban款式。

于传统配镜渠道销售

新款眼镜将提供方形与圆形两种款式，并主要透过传统的配镜渠道销售。知情人士表示，这些产品并不是Meta新一代AI眼镜。据悉这些以度数镜片为核心的版本代号为 Scriber 和 Blazer。

Meta已将AI眼镜视为其更AI战略的重要部分，去年推出了最新一代Ray-Ban眼镜，并首次推出内建显示器的款式Meta Ray-Ban Displays。行政总裁朱克柏格早前在财报电话会议上暗示，将更大力度推向配戴度数镜片的使用者。他指出全球有数十亿人因视力矫正而配戴眼镜或隐形眼镜，「很难想像几年后人们所戴的大多数眼镜不是 AI 眼镜。」

据报苹果将推AI眼镜

Meta在AI眼镜领域已取得初步成功，而其他科技公司，包括苹果公司，也在加紧追赶。早前有报道指，苹果计划最快明年开始出货其首款眼镜，属于不包括显示器或扩增实境功能的型号。

