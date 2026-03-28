Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Meta传推有度数AI眼镜 属Ray-Ban款式

商业创科
更新时间：12:01 2026-03-28 HKT
发布时间：12:01 2026-03-28 HKT

据彭博报道，Meta计划下周推出两款全新的Ray-Ban人工智能眼镜，专为配戴度数镜片的使用者设计。

虽然该公司与依视路陆逊梯卡（EssilorLuxottica）合作销售的眼镜早已支援度数镜片，但据知情人士透露，这将是两家公司首次推出专门为这类人士设计的Ray-Ban款式。

于传统配镜渠道销售

新款眼镜将提供方形与圆形两种款式，并主要透过传统的配镜渠道销售。知情人士表示，这些产品并不是Meta新一代AI眼镜。据悉这些以度数镜片为核心的版本代号为 Scriber 和 Blazer。

Meta已将AI眼镜视为其更AI战略的重要部分，去年推出了最新一代Ray-Ban眼镜，并首次推出内建显示器的款式Meta Ray-Ban Displays。行政总裁朱克柏格早前在财报电话会议上暗示，将更大力度推向配戴度数镜片的使用者。他指出全球有数十亿人因视力矫正而配戴眼镜或隐形眼镜，「很难想像几年后人们所戴的大多数眼镜不是 AI 眼镜。」

据报苹果将推AI眼镜

Meta在AI眼镜领域已取得初步成功，而其他科技公司，包括苹果公司，也在加紧追赶。早前有报道指，苹果计划最快明年开始出货其首款眼镜，属于不包括显示器或扩增实境功能的型号。
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
伊朗局势｜美媒：万斯电话中斥内塔尼亚胡误导美国 遭以色列设局报复
伊朗局势｜美媒：万斯电话中斥内塔尼亚胡误导美国 遭以色列设局报复
即时国际
4小时前
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
05:24
星岛申诉王 | 女工投诉欠供强积金即涉「盗窃」被炒 连锁茶餐厅CCTV相揭「偷鸡」真相
申诉热话
5小时前
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
2026-03-26 13:32 HKT
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
饮食
21小时前
中山旅游好去处2026｜中山8大商场食玩买攻略 坐摩天轮/Outlet一折起/张凌赫代言店/夜市美食 深中通道一日游
中山旅游好去处2026｜中山8大商场食玩买攻略 坐摩天轮/Outlet一折起/张凌赫代言店/夜市美食 深中通道一日游
旅游
13小时前
卡斯米路称不会改变离开曼联决定。路透社
英超│卡斯米路称不会改变离开曼联决定 点出在卡域克手下重生关键原因
足球世界
17小时前
「张国荣女友」误当小三诞女极不幸 晒母女合照如饼印 女儿完美承袭基因当模特儿
「张国荣女友」误当小三诞女极不幸 晒母女合照如饼印 女儿完美承袭基因当模特儿
影视圈
2026-03-27 13:00 HKT
北上就医注意｜深圳照肠镜¥599平到笑？网民分享血泪史：真正陷阱在「计法」｜Juicy叮
北上就医注意｜深圳照肠镜¥599平到笑？网民分享血泪史：真正陷阱在「计法」｜Juicy叮
时事热话
23小时前
跳楼自杀未遂下身瘫痪-西班牙25岁女子与父打官司胜诉-获准安乐死
01:22
跳楼自杀未遂下身瘫痪 西班牙25岁女子与父打官司胜诉 获准安乐死
即时国际
23小时前