港独家举办ComplexCon 狂吸逾3.6万客 「竞敌」星洲抢「情绪价值」 「年轻人愿为一个IP而来」

香港每年三月艺术盛事连连，当中极具代表性的国际跨界潮流盛事 ComplexCon刚于上周末结束。近年香港及「老对手」新加坡均大力发展 「盛事经济」，捕捉追求「情绪价值」的新兴客群。新加坡旅游局（STB）今年首度进驻 ComplexCon 香港，其大中华区首席代表兼执行署长潘政志接受《星岛头条》专访时表示，在当下经济环境下，「与其说是消费降级，而应该说是消费的转移」，面对年轻一代「活在当下」的消费心态，新加坡亦在旅游体验上作出针对性调整。

甚么是ComplexCon？

ComplexCon作为由美国潮流媒体《Complex》主办的全球最大型潮流文化嘉年华，汇集球鞋、时尚、音乐、艺术、美食与创新科技。该活动自2016年起举办，每年吸引众多潮流品牌、设计师及明星参与，包括限定潮流单品发售、专家座谈及星级音乐表演。

今届ComplexCon在香港亚洲国际博览馆举办，其中重点体验包括「玩具收藏家天堂」的ComplexCon GIFT SHOP、「Labubu之父」兼活动创意总监龙家升带来的「The Monsters」全方位沉浸式体验，以及由新加坡新生代艺术家tobyato操刀的三米高《石鞋龙》巨型艺术装置等。数据显示，为期两日的活动吸引来自世界各地的潮流爱好者，仅3月22日单日入场人数创新高超过2.1万人，总入场人数逾3.6万人。

事实上，ComplexCon自2024年起首度登陆亚洲，即选定香港作为唯一举办城市，并连续举办三年，成为连接亚洲与全球潮流文化的核心枢纽。除ComplexCon外，近年香港积极发展 「盛事经济」，过去一年先后举办多场演唱会及体育活动，如Coldplay在启德体育园主场馆举办4场演唱会，吸引约20万名本地和海外、内地观众，带来约12亿港元的经济效益。而据旅发局早前公布，去年全年初步访港旅客数字4990万人次，按年上升12%。

旅游消费移至「情绪价值」

另一边厢，香港的「老对手」新加坡近年也走「情绪价值」路线。该国旅游局的潘政志指，疫情后大中华区年轻客群的旅游消费习惯发生显著改变。以往旅客倾向观光打卡、购买奢侈品或名牌；现时年轻人更渴望深度游，追求购买过程中的回忆与沉浸式体验，以满足「情绪价值」。为迎合此趋势，新加坡在旅游体验上作出了针对性调整，例如引入沉浸式戏剧餐饮体验「AndSoForth」，食客会随著剧情推移，穿过不同的房间，而每间房都是一个全新的戏剧场景，菜式亦会因应主题烹调。

在IP与潮玩上，许多IP联名合作吸引不少年轻客群专程前往。例如新加坡旅游局与泡泡玛特合作，曾推出新加坡限定LABUBU 鱼尾狮搪胶公仔，并与国家博物馆联动推出 SKULLPANDA 主题展。今年更与内地艺人王鹤棣的主理品牌 D.Desirable 合作，在新加坡开设首间海外快闪店。

谈及盛世经济，他指如今「越来越多年轻人愿意为一个IP、一场演唱会，奔赴一座城。」而演唱会不只是两小时演出，更会带动整体旅游产业。以 Taylor Swift 演唱会为例，活动带动不少商店推出快闪零售及主题餐饮。UOB 数据显示，受演唱会带动，2024年第一季新加坡境内的信用卡消费激增35%。其中服装零售增长 85%，旅游增长 80%，住宿增长近 45%，餐饮增长超过30%。他还强调，演唱会不仅带动即时经济，更是一个「种草」平台，让旅客深度体验当地幸福感，成为日后重游的诱因。

分散客源地做风险投资

面对环球经济波动，潘政志认为与其说是「消费降级」，不如说是「消费转移」。至于在当下大环境下，是否更多人会被其他更平价的东南亚国家吸引，他指若把客源地当做是投资，他们会分散风险投资。自2013年起，新加坡已确立「优质旅游」策略，不盲目追求旅客数量，而是精准吸引具消费力的客群，同时提供多元选择，实现「丰俭由人」，分散投资不同客源地以平衡风险。

数据显示，2025年1月至12月期间的主要游客来源市场，最大的游客来源地依次为中国内地、印尼及马来西亚，其中内地以310万游客量稳居榜首。人均消费继续超越疫情前，展望 2026 年人次数量将达到1,700万至 1,800万，人均消费维持平稳。

注入新元素吸港客重游

谈及香港客群，潘政志形容香港为「成熟市场」。由于两地在城市规划及语言环境相似，港客多以自由行方式探索，且对物价及酒店性价比的敏感度较低。要吸引香港客重游，关键在于为现有产品注入新元素，例如滨海湾花园定期更换《阿凡达》或《侏罗纪公园》等 IP 展览，未来更将引进「迪士尼邮轮」亚洲首站项目。

相较之下，内地一线城市旅客与香港类似，追求深入、垂直的主题旅游；而内地二线城市则是新开发市场，旅客可能仍处于初次到访，更偏向走马看花的观光模式。而近年来，内地游客也越来越「内卷」，除吃喝玩乐外还兼顾自我提升。例如不少内地家长特地带小孩来星参加 AI 等短期研修课程，实现「边学边玩」；甚至连银发族亦兴趣多多，女性偏好穿娘惹装打卡，男性则热衷摄影，也有人报读 AI 课程提升自我。