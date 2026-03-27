ChatGPT广告试点6周 年化收入破1亿美元 OpenAI拟扩大至全球多国

据OpenAI发言人透露，公司在美国推出的ChatGPT广告试点项目，短短六周内其年化收入已突破1亿美元。OpenAI于今年1月宣布，开始在ChatGPT中向部分美国用户投放广告，以加大AI聊天机械人的创收。据悉，这些广告目前仅在免费套餐及价格较低的「Go套餐」用户中进行测试。

OpenAI发言人强调，现时虽然约有85%的免费用户符合观看广告的条件，但每天实际上只有不到20%的用户会看到广告。这意味，在现有用户群体中，ChatGPT的广告变现潜力仍有极大的增长空间。

OpenAI重申，广告与ChatGPT生成的答案完全独立，不会影响输出结果，用户对话内容亦不会与广告商共享。OpenAI表示，没有看到对消费者信任指标产生任何负面影响，广告的拒绝率很低。而且随著从反馈中不断学习，广告的相关性也在持续提高。

拥600间广告客户 近八成为中小企业

目前，OpenAI已拥有超过600家广告客户，当中近80%为中小企业表示对ChatGPT广告感兴趣。OpenAI计划在未来几周内将广告试点范围扩大至全球更多国家，包括澳洲、纽西兰及加拿大。