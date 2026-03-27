小米罗福莉称OpenClaw领跑Agent赛道 预料今年Token需求或现百倍增长

小米MiMo大模型负责人罗福莉出席中关村论坛年会AI主题日时表示，OpenClaw是一个「非常革命性和颠覆性的事件」。她更预料，今年整个token的增长有机会达到100倍。

小米MiMo大模型负责人罗福莉直言，虽然编程（Coding）的人员首选可能仍是传统工具，但使用过OpenClaw的人都会感受到，其在Agent（智能体）框架设计上处于领先地位，甚至code的最新更新也要向OpenClaw靠拢。

她进一步分析，OpenClaw的最大价值在于「开源」，这有利于社区深入参与，更大幅提升国内次顶级闭源模型的上限。「在绝大部份场景下，它的任务完成度已非常接近最新模型，同时又靠技能体系保证下限。」罗福莉认为，OpenClaw让更多非研究员也能参与AGI变革，替代重复工作，释放时间做更有价值的事。

罗福莉强调，结构创新之所以重要，是因为OpenClaw等AI代理越用越聪明的前提，在于其推理（Context）。「现在的难题是：怎么在1百万或1千万的长上下文下，做到成本够低、速度够快？」她认为，只有解决这个痛点，才能激发高生产力任务，让模型实现自我反复运算，在复杂环境中依靠超长Context完成自我进化。

小米探索「长上下文高效架构」

目前，她的团队正积极探索「长上下文高效架构」，以及如何在真实的长距离任务上做到稳定且具备高上限。

展望未来，罗福莉预警行业竞争将进一步升级，「更长期的事情是，由于大模型本身在飞速地进步，由于我们有agent框架更好的一个加持，我们能看到我们推理需求。 我相信在今年，已经发生的事情是，在过去一段时间内，已经近10倍的增长。 那么今年，整个token的增长会不会达到100倍？」这就将竞争维度下探到算力、推理晶元甚至能源层面。