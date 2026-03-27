资产管理公司REX与Tuttle拟推2倍杠杆ETF 抢先布局SpaceX及Anthropic IPO

据路透社报道，根据监管文件披露，资产管理公司REX Shares与Tuttle Capital Management计划推出与太空探索公司SpaceX及AI初创企业Anthropic尚未发行的普通股挂钩的2倍杠杆交易所买卖基金（ETF），试图抢搭预计将成为今年最受瞩目的两宗IPO的顺风车。

SpaceX可能在数日或数周内提交IPO申请，而Anthropic的IPO亦预计将于2026年进行。但ETF行业内人士指出，这些ETF申请文件显示，专注于散户投资者的资产管理公司正积极抢先竞争对手，推出与尚未公开交易股票挂钩的产品。

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被指「比赛还没发明就已到场」

资产管理公司兼ETF发行商F/m Investments LLC创办人Alex Morris表示，「他们早到仿佛比赛还没被发明出来就已经到场，试图在尚未被开发的领域插旗宣示主权。」他亦指出，在ETF生态系统中，尽可能快地超越竞争对手已经成为一种常态。

名为「T-Rex 2倍做多SpaceX Daily Target ETF」与「T-Rex 2倍做多Anthropic Daily Target ETF」的产品，旨在让持有者在两家公司正式公开上市后，获得其单日表现200%的回报。

尽管SpaceX IPO的时机、规模及许多其他细节尚未公开披露，但该公司正积极筹备上市，这可能成为华尔街史上最大规模的 IPO 之一，且高达30%的新股可能预留给散户投资者。

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