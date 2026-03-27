SpaceX改写美股IPO「行规」 马斯克拟加码散户分派至30% 路演参观厂房及火箭发射

综合《华尔街日报》及路透社报道，马斯克旗下太空探索公司SpaceX，正计划改写华尔街的上市游戏规则。据悉，这宗有望成为史上最大规模的IPO，最快将于今年6月前登场，目标集资额高达400亿至800亿美元。为了这场IPO，马斯克不仅打算邀请投资者到其厂房进行路演，更计划将高达30%的股份分配予散户。

一般而言，大多数管理层预期会四处奔波向投资者推销公司。然而，报道指，作风一向特立独行的马斯克正考虑让投资者来到 SpaceX，参观制造设施，甚至可能亲眼见证火箭发射。据悉，SpaceX正考虑在其位于洛杉矶机场附近的庞大园区，或佛罗里达州卡纳维拉尔角（Cape Canaveral）的火箭发射场举办活动。

报道指，SpaceX正探讨将高达30%的股份分配予个人投资者，这比例是传统IPO的三倍以上，通常仅占5%至10%。此外，SpaceX正考虑给予曾投资马斯克旗下其他公司的投资者优先认购权，如Tesla股东或曾协助其收购Twitter的投资者。

让Tesla投资者能参与投资SpaceX

马斯克去年曾在特斯拉股东会议上表示，希望找到一种方式，让特斯拉股东能够参与或投资SpaceX，此举将是对散户投资者的敬意。值得注意的是，当特斯拉股东表决马斯克高达1万亿美元的薪酬方案时，最主要的反对者是机构投资者，而约90%的散户股东都投了赞成票。

专注航天国防的私募股权公司Liberty Hall Capital Partners执行合伙人Rowan Taylor形容，这次IPO狂热程度堪比20年前Google上市。他表示，这是一生人一次的时刻，人们会觉得必须参与其中。这种投资欲望是体现投资者对马斯克的信心。SpaceX相信，这批长期追随的散户在上市后不太可能急于退出，或参与「拉高出货」式的交易。

「车道式」投行分工

为了妥善处理庞大的散户需求，SpaceX已为投行分配特定投资者群体与地理区域，市场参与者将此描述为「车道式」（lane）结构，即指导投行专注于发行的特定部分，而非在整个交易中广泛竞争。消息指，摩根士丹利将透过其E*Trade平台处理小额散户；美国银行（BofA）负责美国的高净值人士及家族办公室；瑞银（UBS）则主攻国际富豪。花旗（Citi）负责协调国际散户及机构分销，而其他投行如瑞穗、巴克莱及德银等，则分别负责日本、英国及德国等特定地区。

目前，SpaceX的潜在估值高达1.75万亿美元。若成功集资400亿至800亿美元，将打破沙特阿美（Saudi Aramco）于2019年创下的290亿美元集资纪录，成为全球史上最大宗IPO。报道指，SpaceX预计将在未来几天内向监管机构秘密提交 IPO 申请，通常在初步提交后数月才会进行公开披露，具体时间取决于监管机构提出多少问题。

此外，为确保上市初期股价平稳，SpaceX亦正考虑要求部分早期大型股东延长禁售期至超过传统的半年，同时亦希望尽早纳入纳斯达克100等大型指数，以吸引大量新买家。