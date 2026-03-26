市监局办企业出海良性竞争座谈会 比亚迪美团滴滴参与

中国市场监管总局公布，召开了2026年第一次企业公平竞争座谈会，围绕「规范企业竞争行为，构建企业出海良性竞争生态」主题，与五矿集团、中建集团、宁德时代（3750）、比亚迪（1211）、奇瑞汽车（9973）、滴滴、美团（3690）等企业有关负责人深入交流，听取意见建议。

座谈会由市监局党组成员、副局长孟扬出席会议并讲话，市监局反垄断总监王铁汉、有关司局和单位主要负责官员参会。

市监局：深入整治内卷式竞争

市监局指，孟扬介绍了局方在维护市场公平竞争、支持企业培育竞争新优势方面开展的工作。他强调，市监局将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强反垄断监管执法，加强企业合规指导，深入整治「内卷式」竞争，深化竞争领域制度型开放，更大力度支持企业开拓国际市场、实现高质量发展。