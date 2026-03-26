内地「考研名师」41岁猝逝 遗8亿商业版图 为11岁爱女留下「一生的钱」

内地教育网红、知名升学规划导师张雪峰，于24日因心源性猝死离世，年仅41岁。其猝然离世的消息令人惋惜外，他持有的5亿至8亿元（人民币，下同）巨额遗产，也同步成为公众关注的焦点。张雪峰在内地全网坐拥4000万粉丝、属「顶级网红」，生前号称「敢说真话」、风格鲜明，他曾直言「所有文科专业都叫服务业」，更将生物、化学、环境、材料等专业贬为「四大天坑」，凭借争议言论收获大量关注。从最初的补教名师起步，张雪峰一步步深耕教育领域，逐渐成长为横跨多领域的商业巨头。

从补习老师到顶级网红 曾直播3小时收入2亿

回顾张雪峰的商业轨迹，早在2016年，他凭借「七分钟解读34所985高校」的影片爆红；2021年创立「苏州峰学蔚来教育科技」，打通高考升学指导全链条商业模式；2024年高考季，其直播间推出11999元梦想卡、17999元圆梦卡两款志愿填报服务，2万个名额3小时内售罄，创下3小时收入2亿元的纪录。

依托4000万粉丝流量池，张雪峰商业价值持续攀升，单条视频广告报价25万元起，线下直播报价每小时40万元，其商业版图则以教育为核心，覆盖文旅研学、图书出版、文化传媒及投资领域。据内媒报道，其生前名下关联11家企业，核心资产为苏州峰学蔚来，2024年营收突破8亿元，估值5亿至8亿元，其个人持股75%；此外还持有多家公司股权及京苏多地房产，外界估算遗产规模约3至8亿元人民币。

此外，张雪峰对外投资3间公司，其中100%持股的苏州峰火轮科技负责峰学蔚来系统开发管理；另投资永鑫融耀、永鑫开拓两只股权基金，聚焦半导体及人工智能领域，合计投资31家企业，部分已融资至D轮。

「神仙公司」上四休三

内媒指出，峰学蔚来员工福利优厚，实行上四休三、每月最后一周三天小长假，员工入职满两年可享苏州购房无息资金支持，金额为个人年薪，满三年深造可获半额学费补助，被称为「神仙公司」。

未来估值具不确定性

他生前已设立2000万元员工工资保障专项账户，要求公司长期储备200名员工半年工资，并强调「就算我倒下，公司也能维持半年」。不过，张雪峰作为公司最核心的IP，其离世后公司面临客户信任度骤降、流量入口断裂、业务可持续性存疑等挑战，未来估值存较大不确定性。

为11岁爱女「赚够一生的钱」

张雪峰曾在福州巡讲中表示，旗下一公司即将上市，上市后即可变现挣几个亿、另一公司估值5亿至8亿元，加上每年讲课收入数百万元；采访中更直言，若女儿学习不佳便送其进银行，并称「我两家公司长期存款都是过亿的，女儿去哪个银行工作，我就把钱存哪里」。

据悉，张雪峰早在2025年3月就订立条款，指定女儿为唯一继承人，其名下包含11家企业股权、超过1亿元个人存款全部遗产均由女儿继承，总资产估算约5亿至8亿元人民币。不过，外界仍对其遗产分配问题讨论纷纷，有律师指出，若有遗嘱则按遗嘱分配，无遗嘱则现任配偶作为第一顺位继承人，将分得约67%资产。目前其婚姻状态存争议，网传其再婚但未领证。综合来看，其11岁女儿最终可能仅分得约16.5%遗产，且因未成年需由监护人代管。