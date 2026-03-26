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惠康伙中粮集团签战略协议 料2026年销售规模将超过1亿港元

商业创科
更新时间：14:34 2026-03-26 HKT
发布时间：14:34 2026-03-26 HKT

惠康与中粮集团举行战略合作协议签约仪式，双方宣布正式建立长期合作关系，将加强在优质食品供应、品牌推广、供应链运作与消费升级等多个范畴的合作。

双方在未来将重点推进四大合作方向，一是加强优质产品的直接供应，中粮集团旗下多元化的优质食品将优先透过惠康各销售渠道推出，进一步丰富米面油、乳制品、肉制品、酒类、茶饮等主要产品类别；二是提升供应链运作效率，结合惠康本地配送及门店网络，加快新鲜与快速消费品的货品流转效率；三是推动品牌及市场推广合作，携手推出新品、节日推广活动、以及健康饮食相关宣传等活动，提升消费者体验；四是加强食品品质与安全管理，严格执行食品安全标准，完善产品可追溯机制，共同保障顾客的饮食安全。

目前，双方主要合作领域包括蒙牛乳制品、福临门包装食用油、梅林罐头、家佳康猪肉等。预计于2026年，中粮集团品牌产品在惠康的销售规模将超过1亿港元。

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