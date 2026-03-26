内地单人最高免费领3000万AI Tokens 专家：未来3到5年像水电般「随取随用」

继确定Token中文译名为「词元」后，国家超算互联网启动词元大派送，单人可免费领最高3000万Tokens。当Token成为可计量、可定价、可交易的「结算单位」时，港股「词元第一股」迅策科技（3317）成最大受益者，其按Token计价的商业模式正加速落地。迅策昨日急升13%，今日最新回吐约1%

日均词元调用量已超140万亿

国家数据局局长刘烈宏昨日表示，截至2025年年底，全国已建成高质量数据集超过了10万个。截至今年3月，中国日均词元调用量，已经超过了140万亿，相比2024年初的1000亿增长了1000多倍；相比2025年底的100万亿，三个月时间增长了40%多。

分析人士指出，随调用量激增，计算效率与成本控制成为核心痛点。迅策则通过高质量、场景化的垂直行业数据，为Token调用加装「增效器」。

词元是构成智能体的最小单元

国家数据专家咨询委员会委员张向宏表示，目前词元分两个阶段来看，词元上游是高质量数据集，高质量数据集再往前是数据资源；下端是在各行各业应用的智能体和大模型。从该角度来看，词元是构成智能体和人工智能大模型的最小单元，就像一块块积木，搭成了智能体的应用。未来3到5年，词元应该发展成就像电和自来水一样，随取随用，用多少买多少，用多少付多少钱。

然而，建设更多高质量数据集，亦会面临诸多挑战。首先，目前数据高质量开发利用给生活带来很多便利，提升效率。若数据安全性没有得到保障，也会带来很多隐私泄露等；算力上，GPU仍然有比较大的提升空间，且若个人、企业和政府大规模用人工智能，电力耗费相当大。