中国全民派3000万Token 「词元」成AI时代货币 专家：未来3到5年像水电般「随取随用」

在AI全球竞赛之际，Token作为可计量、可定价、可交易的「结算单位」，已演变成AI产品最直观的价值指标。继确定Token中文译名为「词元」后，国家超算互联网再次推出词元大派送，单人可免费领最高3000万Tokens，续用价低至每百万词元0.1元。

港股「词元第一股」迅策科技（3317）亦随之成最大受益者，其深耕AI实时数据基础设施，商业模式正加速向按Token消耗计价演进。迅策昨日急升13%，今日最新回吐约1%。

体验时长延长至4月6日

具体而言，新用户注册登录即可获赠1000万词元，一键部署OpenClaw再增1000万「养虾」专属词元。第一波福利用户将体验时长延长至4月6日。此外，参与SClaw功能测试的用户还可额外获得1000万词元。活动期间，0.1元/百万词元的特惠续用价也将延续至4月6日。

而这并非首次赠送词元，早在半个月前，国家超算互联网宣布向全体OpenClaw用户，免费发放限时两周的Token额度，总计1000万词元。

腾讯提供高达22万Token配额

事实上，随「养龙虾」持续走热，用户使用过程中的算力成本问题也随之凸显。而据业内估计，一个成熟智能体的日均词元消耗可达传统对话模型的数十倍。

在今年英伟达（NVDA）GTC 大会演说中，行政总裁黄仁勋将「Token」定义为智慧经济时代的基础货币。一般而言，大多数应用程序界面（API）按每百万 Token计算价格，中文通常1个Token对应约0.5至0.7个汉字，具体视模型分词而定。而有模型数据显示，Open AI百万个Token价格为0.2美元（约1.56港元）；腾讯混元系列模型价格前不久亦有调整，旗下Tencent HY2.0 Instruct模型输入价格从0.8元/百万tokens，涨至0.4505元/百万tokens；输出价格从2元/百万tokens，涨至11.13元/百万tokens。

而为激励员工使用AI，各大公司也相继提供Token福利。如腾讯每年为员工提供最高达22万元价值的Token配额；英伟达计划为工程师提供相当于其基础工资约一半的Token预算；亦有OpenAI旗下AI编码服务Codex相关工程负责人披露，越来越多求职者在面试时更关心「能获得多少推理计算资源」；Sam Altman更曾设想，未来「全民基础算力」甚至可能取代「全民基本收入」。

日均词元调用量已超140万亿

国家数据局局长刘烈宏昨日表示，截至2025年年底，全国已建成高质量数据集超过了10万个。截至今年3月，中国日均词元调用量，已经超过了140万亿，相比2024年初的1000亿增长了1000多倍；相比2025年底的100万亿，三个月时间增长了40%多。

分析人士指出，随调用量激增，计算效率与成本控制成为核心痛点。迅策则通过高质量、场景化的垂直行业数据，为Token调用加装「增效器」。

甚么是Token（词元）?

Token（词元）是AI模型处理文本的最小单位，其调用量能真实反应AI模型使用强度和用户粘性。

国家数据专家咨询委员会委员张向宏表示，目前词元分两个阶段来看，词元上游是高质量数据集，高质量数据集再往前是数据资源；下端是在各行各业应用的智能体和大模型。从该角度来看，词元是构成智能体和人工智能大模型的最小单元，就像一块块积木，搭成了智能体的应用。未来3到5年，词元应该发展成就像电和自来水一样，随取随用，用多少买多少，用多少付多少钱。

然而，建设更多高质量数据集，亦会面临诸多挑战。首先，目前数据高质量开发利用给生活带来很多便利，提升效率。若数据安全性没有得到保障，也会带来很多隐私泄露等；算力上，GPU仍然有比较大的提升空间，且若个人、企业和政府大规模用人工智能，电力耗费相当大。