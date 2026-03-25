Meta收购AI新创或被叫停 传中国禁Manus创办人离境

英国《金融时报》报道，中国已禁止人工智能（AI）新创公司Manus两名共同创办人离境，提升对Meta Platforms以20亿美元收购该公司的监管审查。

高管京被约谈 限制离境

报道引述消息指，常驻新加坡的Manus行政总裁肖弘及首席科学家季逸超，本月在北京被国家发展和改革委员会约见，被问及是否违反了外国直接投资规定，随后被告知不得离开中国，但仍可在境内自由活动。消息强调，目前尚未有人被起诉，Manus正寻求法律援助以解决此事。

审查涉国安及外资规定

自今年1月起，北京持续审查Meta收购Manus是否违反外国直接投资规定，以及会否对国家安全构成潜在风险。知情人士透露，相关审查仍处初期阶段，监管当局最终亦可能选择不予干预。惟极端情况下，不排除要求撤销这宗交易。

Meta称交易合法 料妥善解决

就事件回应，Meta发言人回应路透社时强调，该项收购完全符合相关法律法规，预期调查将获适当解决。

Meta去年12月宣布收购Manus，后者专注研发通用AI代理技术，可作为「数位员工」在最少提示下执行研究、自动化等任务。市场估计Manus估值介乎20亿至30亿美元。