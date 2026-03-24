永明金融获标普上调评级至AA 指财务风险状况高度稳健

香港永明金融（Sun Life 永明）宣布，评级机构标准普尔已将公司的长期财务实力评级及发行人信用评级由「AA-」上调至「AA」，评级展望为「稳定」。

标普亦指出，永明金融集团一直保持领先的竞争优势，并拥有高度稳健的财务风险状况。作为集团的核心附属公司，Sun Life 永明预期将继续受惠于集团的资本实力等优势，进一步巩固其财务稳健性。

Sun Life永明为集团在亚洲区内最大的市场，贡献集团在区内超过四成的基本纯利，成为推动集团业务增长的主要引擎。

香港永明金融行政总裁林嘉言表示，是次评级上调不仅肯定Sun Life永明稳健的财务实力、业务韧性及长期增长动力，更体现了客户对其持续信任。在这坚实基础上，公司将继续以审慎严谨的态度落实策略，推动以客为本的创新，并为持份者创造可持续价值。