AI决策权成企业新核心 首席人工智能官 年薪直逼2400万 CAIO需具备三大能力

人工智能（AI）浪潮席卷全球，不单颠覆企业的商业模式，更令企业对AI人才的渴求由技术层面上升至战略决策层。汇丰（005）宣布，任命David Rice出任首位「首席人工智能官」（Chief AI Officer，简称CAIO），将于4月1日正式生效。此消息令CAIO一职成为市场焦点，究竟这个新兴职位与传统「首席技术官」、「技术总监」（CTO）有何分别？其「钱途」又有多可观？

CAIO vs CTO 投资报酬率高10%胜同业

汇丰表示，CAIO将为汇丰采用人工智能提供明确的企业领导，支持其「打造未来银行」的愿景，嵌入能惠及员工与客户的AI解决方案；首席技术官（CTO）职责亦有扩大，以加强其技术基础，支持AI的大规模部署。这包括现代化核心平台、建立一个供员工使用的中央AI平台以存取各类模型，以及领导重要的战略合作伙伴关系。

至于企业已有CTO或资讯总监（CIO），为何仍需单独增设CAIO？过去，AI技术往往只被视为IT部门的一个子项目；如今，AI已能直接影响企业的产品开发、客户服务、风险管理甚至商业模式。若以「起楼」解释分析两者差异，CTO如同工程建筑师，负责地基与结构稳固；CIO则是室内设计师，优化日常运作流程；而CAIO则是「未来屋规划师」，决定如何利用AI预见并改变商业版图。

具体而言，传统的CIO/CTO主要处理「如何实施」的技术问题，其中CTO负责企业整体的IT基础设施、网络安全、软件开发及日常系统运作；CAIO则要思考「为甚么要做」以及「做了会怎样」，其决策可能彻底改变企业的商业模式。

而从商业价值来看，IBM商业价值研究院2025年调查显示，有CAIO的企业，AI投资回报率高10%，且创新表现超越同业的可能性也高24%。2025年4月调查则显示，48%英国富时100指数企业都有CAIO或同级职位，74%企业高层认为AI对公司成功非常重要。

职位五年激增三倍 年薪最高逾二千万

IBM数据显示，已有26%企业设立CAIO；而根据LinkedIn数据，CAIO的人数则在过去五年内增加了近三倍。由于此类职位要求极高，既要精通机器学习演算法，又需具备深厚的商业策略背景，令其身价水涨船高，具体薪酬则因企业规模及地区而异。

参考AIjobs HK数据，香港中大型企业CAIO年薪360万至600万元，上市企业或独角兽为600万至1200万元；跨国企业或金融机构年薪为1200万至2400万元；内地招聘平台显示，如成都某科技公司为CAIO开出每月2.6万至5万元人民币、「13个月粮」的待遇；上海更有大型人力资源咨询上市公司，豪掷10万至20万元人民币的月薪及「15个月粮」来招揽AI大将，如此计算年薪亦逾百万。

根据外国人力资源机构的数据，欧美大型金融机构或跨国科技公司，CAIO的薪酬待遇（包括花红及股权）年薪超过七位数美元（即超过780万港元）。教育平台Northwest Education的研究亦证实，CAIO以约37.6万美元（约290万港元）的平均底薪居新兴高管职位榜首。

CAIO需具备三大能力

随著汇丰等大型龙头企业率先布局，CAIO或将成为未来企业竞争力的标配。而对企业而言，CAIO需要具备宏观视野，且能将AI技术与业务目标紧密结合。

综合市场上企业的招募需求来看，高薪聘请的CAIO必须具备三大能力。首先是战略翻译能力，即将AI技术趋势转化为可落地的商业方案。不仅需要对技术有深度理解，还能够将技术概念商业化表达出来。

其二是跨域统筹，不仅需领导数据科学家及演算法工程师，还需同时联动市场与营运部门，打破技术与业务壁垒，并要具备财务敏锐度以制定定价策略；第三是风险把控能力，随着全球AI监管法规趋严，CAIO需确保演算法公平、保护隐私，并应对数据合规与伦理挑战。

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