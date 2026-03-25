便利店转型攻「情绪价值」 概念店专卖盲盒吸年轻客 生意额高出120%

便利店品牌7-Eleven正积极从传统店铺转型，开拓精品潮玩领域。集团位于启德体育园的概念店自2月开业以来，生意额较一般商场店铺高出120%，其中新设的IP和盲盒产品等非传统便利店商品占营业额三分之二，成功吸引年轻客群。7-Eleven香港及澳门常务董事雷理良透露，年内计划开设逾20间新店，改造50间旧舖，目标2028年完成分店转型。

7-Eleven香港及澳门常务董事雷理良透露，年内计划开设逾20间新店，改造50间旧舖，目标2028年完成分店转型。

「探索式消费」客群年轻化

7-Eleven的启德概念店于2月初开业，摒弃传统便利店格局，店内设置精品潮玩专区，包括香港7-Eleven历来最大的人气精品及盲盒专区、12部扭卡机、偶像周边专区，以及全新宠物专区引入三大本地品牌。

雷理良指出，启德店顾客群明显年轻化，「很多Gen Z顾客会特意来『探索』，逗留时间比一般便利店长」。这种「探索式消费」模式带动店铺生意额较商场店高出120%，验证了「给予顾客情绪价值」的商业逻辑。他透露，「这类商品我们以后会做很多，希望满足不同的客群，能做到『到处发掘』」。

攻鲜食方向正确 改造60间店铺

除了潮玩，「鲜食」是品牌另一转型重心。7-Eleven去年7月在铜锣湾开设首间鲜食概念店，引入现场制作的港式地道美食及精品咖啡7CAFÉ。雷理良披露，该店鲜食销售占比已达30%，2025年7月至12月鲜食销售急升35%，「我们见到鲜食是对的方向，但觉得未够」。集团已将模式复制至观塘顺利邨及天水围天耀邨，反应理想。

目前7-Eleven在港澳拥有超过1,130间分店，市场占有率超过68%，每月服务4,200万顾客。集团今年将开设逾20间新鲜食概念店，并改造60间现有店铺，当中包括增加港式美食摊档、引入绿色装潢概念等，目标2028年完成分店转型。雷理良强调，改造计划涵盖自营及加盟店，「我们会出钱与加盟商分享回报，他们对新概念都很欢迎」。

非烟草类录单位数升 鲜食增长劲

谈到本港今年零售市道，雷理良表示「审慎乐观」，并透露集团今年首两个月非烟草类产品销售录得单位数增长，鲜食升幅最为显著，「顾客对我们的鲜食产品有信心，无论是早前推出的番薯、粟米，还是热狗、冬甩，市场反应都很好」。

面对零售市场竞争加剧，雷理良认为7-Eleven的优势在于「差异化」与「创新」。「我们专门做了很多盲盒、IP联乘、K-pop 产品，以及宠物产品，希望带给顾客新鲜感。」他透露，集团正探索开发原创IP，但是未有实质的计划。

庆祝45周年推「7元任斟」思乐冰

7-Eleven在1981年1月3日于跑马地开设香港首店，今年刚好45周年。该公司今日（25日）于原址推出「复刻版」概念店，重塑1981年开业时的经典面貌，包括玻璃樽装汽水、旧式电饭煲茶叶蛋，标志性的「思乐冰」（Slurpee），以及时光倒流的优惠价，当中包括「7元任斟」活动，顾客只要携带8吋x8吋（约20cm x 20cm）的容器，7元便可任斟思乐冰。

7-Eleven今日（25日）于原址推出跑马地「复刻版」概念店。

「我们希望唤起香港人的集体回忆」，雷理良期望7-Eleven能成为香港根深蒂固的品牌，他又指45周年庆祝活动将持续半年至9月，包括与ComplexCon潮牌展合作、推出自家品牌服饰系列（袜、T恤等）、以及每两周推出限量版联乘。顾客可透过其手机应用程式预购限量版产品。

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