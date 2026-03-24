特朗普女婿基金资产升近三成 中东金主占99% 民主党促库什纳交代中东外交商业接触

据彭博报道，由美国总统特朗普女婿库什纳（Jared Kushner）所管理、由中东多国主权基金注资的投资公司Affinity Partners，去年资产规模按年急增近30%，截至2025年底已达62亿美元。该基金约99%的资产属于非美国投资者，其核心「金主」包括与沙特阿拉伯、阿联酋及卡塔尔挂钩的政府支持基金。

曾参与收购EA及华纳兄弟

报道指，Affinity Partners自成立以来已投资逾25家公司，净内部回报率（IRR）高达25%。其投资组合包括企业健康平台EGYM及特拉维夫的Phoenix Financial，同时参与多宗世纪并购，例如早前伙拍沙特主权财富基金（PIF）以550亿美元收购游戏巨头美商艺电（Electronic Arts, EA）；亦曾一度支持派拉蒙（Paramount Skydance）以1,080亿美元敌意收购华纳兄弟探索（Warner Bros. Discovery），但其后才退出交易。

据悉，由于公司大部分资金已投放，Affinity早前正与沙特主权财富基金探讨成立新基金，以筹集更多资金。然而，Affinity首席法务官Ian Brekke证实，公司已改变计划，在库什纳志愿为政府服务期间，不会再接纳额外资本。

基金业务惹民主党关注

库什纳是美国总统唐纳德·特朗普的长婿，近期获任命为特朗普政府的中东和平特使，其基金业务再度引发国会议员关注。民主党议员上周要求进一步了解库什纳在代表美国进行中东外交谈判的同时，与当地投资工具进行商业交易的细节。

相关文章：特朗普再引股市震荡 发帖前突现47亿异常期货大单 交易员怒轰：有人瞬间暴富