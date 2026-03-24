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阿里巴巴达摩院发布新AI处理器 综合性能为上代3倍以上

商业创科
更新时间：11:33 2026-03-24 HKT
发布时间：11:33 2026-03-24 HKT

阿里巴巴（9988）旗下达摩院在上海举行「2026玄铁RISC-V生态大会」，正式发布新一代旗舰处理器「玄铁C950」。

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据内媒报道该处理器采用5纳米制程，频率达3.2GHz，单核性能首次突破70分，综合性能为上一代「玄铁C920」的三倍以上。

报道指，新产品采用开源RISC-V架构，适用于云计算、生成式AI、高端机械人及边缘计算等领域。玄铁C950利用RISC-V开源开放特性，搭载自研AI加速引擎，首次原生支持Qwen3及DeepSeek V3等千亿参数大模型，有望成为AI Agent时代的新型高端CPU。

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