汇丰任命David Rice为首位首席人工智能官 艾桥智：对实现AI愿景有重要作用

汇丰（005）宣布，任命David Rice出任首位首席人工智能官（Chief AI Officer），4月1日起生效。

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让所有员工使用生成式AI工具

汇丰表示，新职位将为汇丰采用人工智能提供明确的企业领导，支持其「打造未来银行」的愿景，嵌入能惠及员工与客户的AI解决方案。该公司指，任命是汇丰更广泛推动AI规模化部署的一部分，旨在让所有员工都能使用生成式AI工具，以简化流程、程序和政策，并为面向客户的员工提供所需的 AI 工具，以便提供更个人化的服务。

汇丰集团行政总裁艾桥智（Georges Elhedery）表示，将赋能员工使用AI，为每位客户创造个人化体验，并以安全、即时且大规模的方式待客，同时保持人类的判断、决策与责任感作为核心，「David将在帮助我们实现这一愿景方面发挥重要作用。」

David Rice表示，人工智能将在汇丰的未来计划中扮演越来越重要的角色，非常高兴能接任这一新职位，推动公司转型。他过去曾担任汇丰企业与机构银行业务的首席营运官。

扩首席技术官职责 大规模部署AI

此外，汇丰又宣布扩大首席技术官（CTO）Mario Shamtani的职责，以加强其技术基础，支持AI的大规模部署。这包括现代化核心平台、建立一个供员工使用的中央AI平台以存取各类模型，以及领导重要的战略合作伙伴关系。