投资基金公会冀湾区扩理财产品销售渠道 招揽更多业界入会

早前传内地收紧基金互认（MRF）计划 下基金投资目的地限制，以防资金流入美国。香港投资基金公会主席余振声表示，没有听到收紧的消息，实际上过去6至8个月有多只互认基金产品获批，这些产品主要投资境外市场，同时在早前与内地监管部门交流中，对了解到他们对境外投资环境和产品发展很感兴趣，冀以借鉴成熟市场的经验来发展内地市场。

希望扩大销售渠道

为加强投资者对南向通产品的认识，「跨境理财通」去年已允许内地合作银行在客户要求下，协助安排与香港银行建立三方在线对话或视频会议。 余振声表示，多年来一直与内地监管部门保持密切合作，去年7月和今年1月都前往北京与中国证监会沟通，探讨业界在大湾区框架下的业务机会，目前对基金销售渠道建设持乐观态度，但是仍希望未来销售渠道可进一步扩展，如进一步扩大香港持牌人士在大湾区的销售业务范围，让香港的基金经理人能够直接向大湾区投资者介绍产品，直接让投资者受惠。

投资基金公会现会员总数增至104位

对于未来发展计划，香港投资基金公会行政总裁叶森森透露，公会将于下月推出新标志，今年已新增4个会员，现会员总数增至104位，超过一半是基金管理公司，未来公会将积极与内地监管机构及国际市场加强沟通，继续团结业界，吸引更多会员加入。

加强投资者工作 帮助其了解私募信贷产品

近期全球私募信贷市场爆发危机。余振声表示，私募信贷对并非新产品，但在香港市场则属较新产品，过去12个月的确出现了一些个别危机事件，将与会员保持密切沟通，对其加强产品特性说明和风险等级披露，同时亦会透过更多陈述和解释工作，帮助投资者理解这类产品的风险特征和适用情境。

公会副主席李珮琪补充说，私募信贷产品本身没有问题，惟任何投资产品均存在风险，未来公会将积极加强投资者教育工作，帮助投资者了解熟悉产品，并认为个别事件不会影响投资者对该类别的兴趣。