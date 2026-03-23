近半美国人想买中国电动车 获大赞价格亲民 YouTuber拟墨西哥买车回美

随著美国新车平均价格逼近5万美元（约39万港元），令愈来愈多美国消费者将目光投向更加便宜的中国电动车（EV）；不过，美国政府出于数据安全及保护本土就业的考量下，实际上已透过100%关税禁止中国汽车进口，当地则有民众直言，很想有机会买一辆、甚至只是试驾一下。

美国居民叹根本无法买到

据路透报道，Cox Automotive一项访问了802名计划在两年内买车的美国消费者调查亦显示，高达49%受访者认为中国汽车具备「非常好或极佳」的价值；更有40%的受访者支持中国汽车品牌进入美国市场。

报道引述了一位28岁的美国居民Sooren Moosavy指出，出于环保考量及偏爱电动车的驾驶体验，正物色一款平价电动车，但其心水清单上的3款车都是来自中国的比亚迪（1211）、吉利（175）及极氪（Zeekr）。他表示，这些车款除了车身紧凑、内饰豪华，最重要是价格亲民，但根本无法在美国买到。

配备驾驶辅助系统 内置迷你雪柜

以点评中国车款而在YouTube坐拥百万点击的汽车爱好者Rich Benoit亦指出，中国车款最吸引人的始终是价格。他表示，很多人只想要一辆高效、安静且低成本的代步工具。他又透露，正考虑在墨西哥买一辆比亚迪，然后驶过边境，声称「这是唯一的方法，我想在美国拥有一辆中国电动车」。

目前中国电动车在欧洲多地售价均低于3万美元（约23.4万港元），并配备进阶驾驶辅助系统、内置迷你雪柜，甚至提供唱卡拉OK功能。汽车购物网站Edmunds高级专题编辑Clint Simone就指出，早前试驾多款中国车型后，认为以如此亲民价格提供先进科技，实在令人惊叹。

当地经销商不乐见中国车发售

不过，汽车经销商却持相反意见。调查显示，仅15%的经销商支持中国品牌进入美国，只有26%相信它们能符合美国安全标准；同时销售福特及雪佛兰等品牌的俄亥俄州车商Rhett Ricart坦言，若中国车获准发售，顾客绝对会抢购，这正是经销商目前不乐见的局面。

美国主要汽车贸易团体本月更去信政府，以竞争力担忧为由，强烈要求将中国车企拒诸门外。俄亥俄州共和党参议员Bernie Moreno更扬言，「只要我还有一口气，中国汽车就不会在美国销售。」对此，中国驻华盛顿大使馆反驳指，中国汽车受欢迎是因为其高质量及技术创新。

至于美国总统特朗普（Donald Trump）今年1月曾表示，只要中国车企雇用美国工人，他对其在美国设厂持开放态度。