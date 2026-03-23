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许正宇称宏利AI投资助推动保险业转型 去年访加期间促成迁册好事

商业创科
更新时间：16:30 2026-03-23 HKT
发布时间：16:30 2026-03-23 HKT

宏利人寿保险（国际）继去年12月迁册来港后，计划扩大其在香港的投资及业务，包括进一步加大人工智能投资，并拟将其亚洲首席AI总监派驻香港。财库局对此表示，有关举动充分体现宏利对香港作为国际金融中心及人工智能发展枢纽的信心。

展示香港「金融+人工智能」地位

财库局局长许正宇指出，宏利的人工智能投资拓展计划有助推动保险业数位转型及创新应用，展示香港在「金融+人工智能」领域的区域领导地位。

财库局将继续与监管机构及业界紧密合作，积极推动金融机构负责任地应用人工智能，持续优化监管制度，促进人工智能与金融业深度融合，助力香港把握全球科技革命机遇，进一步巩固国际金融中心地位。

许正宇又指，去年5月访问加拿大期间，亲自向宏利的高级管理层推广香港的独特优势，其后促成好事，宏利于同年12月成为公司迁册机制生效后首家迁册来港的保险公司。

迁册后，宏利将专责有关人工智能的重要高级职位设于香港，并计划加强人工智能研发及应用投资，再次反映香港在集团全球业务布局中的战略意义，并将可为本地金融科技生态注入新动力。

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