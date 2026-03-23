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中国宏桥看好铝价走势 称中东多数铝企已停产

商业创科
更新时间：15:03 2026-03-23 HKT
发布时间：15:03 2026-03-23 HKT

中国宏桥（1378）企业金融主管王雨婷表示，看好电解铝行业前景，亦对铝价走势保持看好，称中国电解铝的产能上限目前基本已经满产，加上因中东地区局势，当地多数铝企已经停产，因复产或需时，预期将会对铝价形成较强支撑，料今年铝价大概能维持在每吨2.3万元左右（人民币，下同），并预期在这个价格水平下，对集团未来增长和业绩会持续向好。

中国氧化铝已达「产能天花板」

她指出，集团一直保持约7至8个月的氧化铝库存，再加上海上运输途中的货物及港口库存等，集团最高能拥有接近一年的库存。她又指，目前中国氧化铝行业基本已达到「产能天花板」，氧化铝价格在持续下降，但最近有消息指，几内亚或会出台一项关于铝土矿出口的政策，料对氧化铝市场有利。

期内，集团纯利226.36亿元，按年增长1.18%，每股盈利按年增1%至2.3842元；派息165港仙，按年增2.4%。

集团公布，收入1,623.54亿元，按年增长3.96%；产品的整体毛利率25.6%，下降1.4个百分点，主要由于集团氧化铝产品毛利率有所下降；铝合金产品毛利率28.5%，上升3.9个分点，主要受惠产品销售价格上升；氧化铝产品毛利率22.2%，下降13.2个百分点，因产品销售价格下降。

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