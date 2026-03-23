支付平台Adyen与国泰扩展长期合作伙伴关系

支付平台Adyen今日（23日）宣布，与国泰航空（293）扩展长期合作伙伴关系，现将于包括香港、澳洲、新西兰、美国、日本，以及最新落实合作的印度等市场，为国泰航空提供直接收单（direct acquiring）服务。

印度交易授权成功率提升10%

随着直接收单方案在国泰多个核心市场落实，是次扩展进一步突显Adyen作为策略商业增长伙伴的角色，透过其直接收单能力提升交易授权成功率、降低支付手续费，并开拓收入来源。Adyen表示，在印度市场的最新部署中，其收单方案确保支付表现稳定；自方案推出以来，国泰在当地市场的交易授权成功率提升10%。

国泰航空环球营业及分销总经理陈健涛表示，透过Adyen的单一整合方案及其广阔而可靠的全球收单网络，公司既能确保顾客安全交易，亦让公司更便捷地拓展至目标市场。Adyen亚太区总裁Warren Hayashi则指，公司与国泰的合作，重点在于把全球支付的复杂性转化为竞争优势，透过优化不同地域的授权成功率，让更多订单顺利完成，协助国泰在全球舞台推动商业增长。

