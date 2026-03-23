黄金的货币属性在回归吗？｜陈宁迪

国际货币基金组织（IMF）2025年第三季度数据显示，美元在全球外汇储备中的占比为56.92%；而在国际支付领域，SWIFT最新数据显示，2026年1月美元占全球支付份额约49.7%。尽管美元仍在全球货币体系中占据主导地位，但相比十年前，其信誉持续下滑已是市场公认的事实，全球货币秩序正在转折。

全球陷入 「被动依赖」 美元的困局

穆迪在2025年5月把美国主权评级下调至Aa1，理由是美国财政实力出现了持续恶化。美元正在失去全球信任，新兴国家央行大量购金正是美元信心衰退的信号。

截至2026年3月，美国国债规模38.86万亿美元。2026年2月的非农就业新增意外减少9.2万人，自2020年以来，美国CPI累计上涨了26.7%。债务高企、就业疲软、通胀压力，每一组数字都清晰指向美元价值稳定性的不断削弱。

为什么全球贸易和储备仍以美元为主？答案其实是无奈的选择——其他主要货币各有致命缺陷，短期内无法找到更好的替代品。欧元深陷地缘政治战争风险，俄乌冲突、欧洲能源危机等因素导致其稳定性严重受损；日圆和英镑等货币经济规模远难以承担国际货币的重任；人民币虽崛起迅速，但尚未实现完全自由兑换，任重道远。

所以从现实情况来看，就算美元信誉在下滑，世界仍不得不继续使用美元，因为别无他选。有问题就会有解决方案，我认为一个全新的货币体系正在悄然酝酿，大家不约而同的选择了黄金。

黄金成为事实上的最大公约数

黄金是货币的天然载体，其稳定性极强（不氧化、不腐蚀、不生锈），且密度高、产量低、价值大，容易分割、便于携带、鉴别容易，这些都是成为货币的必要条件，黄金天然满足这些要求，完美符合人类对货币的最终诉求。历史上银、铜、甚至铁都曾做过货币，但人类最终选择了黄金。

金、银、铜目前的全球年产量分别为0.35万吨、2.6万吨和2400万吨。理论上白银也能作为合格的货币，历史上也确实如此。只是具体到今天，白银的作用已经发生了巨大变化。白银的工业属性已经远超其货币属性，每年2.6万吨产出，仅工业需求就达到2.2万吨，比如光伏产业每年至少要用六七千吨，汽车行业要用两千多吨，其他像电网、变压器、电子焊接等也需求量巨大。工业白银需求最近5年每年增长6%，而白银的产出增速只有2%，所以未来白银是一个好的长期投资品，但是其货币属性相对黄金已经大幅削弱。

目前全球黄金市值33.7万亿美元，白银只有4.3万亿美元，且基本上各国央行都有黄金储备，白银则没有。因此如果只能选一种物品当做货币的备选项，黄金仍然是最大公约数。

有人可能说数字货币（比特币）也有稀缺性，而且比黄金更稀缺，可以人为设置上限。但是，其接受度和黄金比仍然有很大差异，比特币的市值今天（2026年3月19日）只有1.4万亿美元，而且有很多国家不承认其价值。所以，如果只能选一种物品作为货币的备选项，黄金仍是最大公约数。

在全球主动或被动的去美元化实践中，大家自然的选择了黄金。金砖十国于2025年10月推出名为「Unit」的以黄金为支撑的数字货币，1枚「Unit」对应1克黄金。由 40% 实物黄金 + 60% 金砖国家货币共同储备背书，其中巴西雷亚尔、人民币、印度卢比、俄罗斯卢布和南非兰特权重相等。成员国贸易算出净差额后，直接用「Unit」完成结算。尽管该举措尚未成为官方政策，但其存在是拥抱黄金、迈向去美元化的直接一步，与此同时这些国家也都在增持黄金储备。

香港政府宣布，将在未来三年内把黄金存储容量扩充至超过2000吨，并于2026年内试行黄金中央结算系统。这不仅将香港打造成亚洲黄金储备与交易枢纽，更让香港在国际金融新秩序中抢占先机。这些信号都在说明：黄金成为新货币锚，已经不只是理论讨论，而是在逐渐变成现实选择。

RWA 为黄金插上「翅膀」

黄金要真正承担更强的货币锚功能也面临一个很现实的问题：传统实物黄金在大规模跨境结算和高频交易中交割不便、成本较高，这限制了黄金的进一步使用。

黄金RWA的出现将改变这一局面，它为传统黄金插上「数字翅膀」，使黄金从笨重的储备变为链上数字资产，实现24小时交易，有望大幅提升黄金的流动性。其中最具代表性的产品便是Tether发行的Tether Gold（XAUT），1枚XAUT对应1盎司瑞士金库的黄金。无论是传统金融机构还是普通投资者，都能更加便捷地持有和交易黄金。

德林在2025年4月逐步加仓黄金，10月发布公告「对Tether Gold（XAUT）进行了500万美元初始投资，并计划在未来12个月内进一步购入和分销价值高达1亿美元的XAUT」。目前德林持有的XAUT账面收益非常可观。

今天的黄金现货价4854美元，处于阶段性低点，我们认为当下正是战略布局黄金的窗口期。黄金正在成为新货币锚的最大公约数，这已经不再只是一个推测，而是一个日渐清晰的事实。

陈宁迪

德林控股集团董事局主席

相关文章：

高市早苗大胜会给日本带来甚么｜陈宁迪