马斯克宣布「TeraFab」项目 SpaceX及Tesla营运 目标年产1太瓦算力

全球首富马斯克（Elon Musk）在社交平台上公布，由SpaceX及Tesla共同营运的「TeraFab」项目，目标是每年达到1太瓦（万亿瓦，trillion watts）的算力，涵盖逻辑、内存和封装领域，当中80%用于太空，剩下20%则用于地面。他又提到，大多数人最终都必须去太空发展，因为美国电力供应仅有0.5太瓦。

预计生产两大类晶片

综合媒体报道，马斯克在Terafab发布会上表示，项目将落户美国德克萨斯州奥斯汀，由SpaceX和Tesla共同营运，并生产高规格的2纳米晶片。他强调，项目预计将生产两大类晶片，其中一类将针对边缘计算和推理进行优化，主要用于Tesla电动车、无人出租车和擎天柱人形机器人；另一类是高性能晶片，专为太空应用而设计，可供SpaceX和xAI使用。

马斯克还在发布会上展示了未来迷你人工智能数据中心卫星的设计图，为SpaceX大型卫星系统的一部分，以进行复杂的太空计算。不过，马斯克未有给出Terafab项目建设或量产的具体时间表。

行业发展速度无法满足需求

对于推动Terafab项目的原因之一，马斯克曾表示，尽管半导体行业正在增加产量，但其发展速度仍无法满足其预期的晶片需求，并指「要么我们建造太瓦级工厂，要么我们就没有晶片可用，而我们需要这些晶片，所以我们要建造太瓦级工厂」。