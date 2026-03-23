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K11 MUSEA逾30%铺面换租 更聚焦顶级奢品及高端生活 新品牌料双位数租金增长

商业创科
更新时间：06:00 2026-03-23 HKT
发布时间：06:00 2026-03-23 HKT

新世界发展（017）旗下国际文化零售地标K11 MUSEA正进行全面品牌升级，首阶段更新逾30%铺面面积，引进逾60个新品牌，当中包括多个国际一线奢侈品牌。K11香港首席执行官林灏哲表示，适逢部分租约期满，是次升级标志商场更聚焦高端奢侈品市场，第一阶段升级计划将于今年内完成，预期相关铺位租金录得双位数升幅。

零售前景审慎乐观 东南亚及中东旅客比例升

林灏哲对今年零售市道审慎乐观，指启德体育园盛事带动周边消费，K11 MUSEA约一半客流为访港旅客，一半为本地顾客，游客当中内地旅客比例约九成，但东南亚及中东客户占比正不断增长。

五一黄金周酒店预订正面

对于今年「五一黄金周」的表现时他透露，周边酒店预订数据正面，暂未见中东局势影响访港旅客。他指出，商场将于3月至5月举办音乐节等活动，并计划今年暑假再度举办维港音乐节，邀请多位国际知名DJ首度来港演出，进一步带动人流及销售。

谈及本地消费趋势，林灏哲指自通关后数年，「唔想消费」的情况已趋稳定，未见急剧增加，并称虽然网购冒起，但集中于民生用品，对定位较高档的奢侈品市场影响不大。

奢侈品牌创新高 扩充增设VIP空间

林灏哲表示，K11 MUSEA藉是次升级，将其定位由「综合文化零售地标」转型为「顶级奢品、尊尚生活时尚品牌的消费目的地」，奢侈品牌数量创新高。他表示，多个品牌藉升级计划扩充铺面，并增设专属VIP服务空间，例如爱彼AP HOUSE于五楼扩充近一倍面积，设有全维港景观阳台供招待贵宾客户。他续指，品牌选择进驻或扩充，主要看中K11 MUSEA与启德体育园处于接近的交通网络，拥有优越地理位置及高端配套。

5年升级计划 首阶段一线奢侈品牌扩充

K11 MUSEA的升级工作为期五年，第一阶段升级聚焦国际一线奢侈品牌扩充，包括爱彼（Audemars Piguet）AP HOUSE扩充开业、Balenciaga及Brunello Cucinelli升级至复式店面、Delvaux开设香港旗舰店，以及Van Cleef & Arpels扩充至复式店面等。此外，Dior Beauty、Loewe、Miu Miu、Prada、Rolex、Saint Laurent旗舰店等亦相继进驻或升级。新世界去年底止中期业绩显示，K11 MUSEA出租率维持在98%的高水平。

第二阶段升级预计于2027至2028年展开，将聚焦其他高端生活和潮流品牌，第三阶段则预计2030年完成，具体品牌类别将视届时市场趋势及消费者喜好而定。

会员消费力强劲 有豪客全年花逾2000万

该地标品牌升级已见成效，新世界表示，K11 MUSEA商场人流自去年下半年起屡创新高，8月暑假及国庆黄金周均录得开业以来单月人流新高；而今年新春黄金周旅客消费按年增约60%，推动整个2月成为两年多来旅客消费最高的月份，按年增加80%。

会员计划将升级

会员消费力同样强劲，新世界指，2025年下半年最高级别的黑卡会员消费额按年上升近10%，最高消费会员全年消费超过2000万元。黑卡会员门槛为一年内消费满40万元。林灏哲指出，会员以35至40岁年龄层占比最大，团队正围绕这批消费群的喜好引进品牌，又预告会员计划将于今年全面升级，为合资格顾客提供更度身订造的专属礼遇。

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