Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港国际青年商会与人才办组战略联盟 促进青年与国际互动

商业创科
更新时间：18:41 2026-03-20 HKT
发布时间：18:41 2026-03-20 HKT

国际青年商会中国香港总会在「2026全球人才高峰会周」（Global Talent Summit Week 2026）上，正式与香港人才服务办公室（人才办）签署合作备忘录（MOU）。此次盛会汇聚逾十个不同国家的驻港总领事、外交代表，以及五十多位来自世界各地的JCI国际领袖。

双方将构建深度战略伙伴关系，借由JCI的全球网络，促进香港青年与国际菁英、政策决策者及创新先驱的跨域互动，共同强化香港作为亚洲国际人才枢纽及国家人才门户的领先优势。

国际青年商会中国香港总会会长连冠鸿（Daryl Lin）表示，透过JCI的全球网络，我们将深化香港青年与国际人才的跨文化对话，激发超越疆界的协同效应，为香港乃至全球社群的永续繁荣奠定坚实基础。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
时事热话
8小时前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
潘焯鸿诈骗案│消息：警拘资深传媒人潘小文 早年曾任潘焯鸿助手
潘焯鸿诈骗案│消息：警拘资深传媒人潘小文 早年曾任潘焯鸿助手
突发
6小时前
「星钻服务大奖2025」颁奖礼圆满结束 表扬业界翘楚 迈向服务新世代
活动资讯
56分钟前
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
商业创科
20小时前
浪子视帝」爆粗呼唤亲母？母亲患病入院感愤慨  过亿财产重新安排褫夺妈妈一权利
「浪子视帝」爆粗呼唤亲母？母亲患病入院感愤慨  过亿财产重新安排褫夺妈妈一权利
影视圈
9小时前
02:51
宏福苑听证会｜警方可靠情报显示 有黑社会经营顾问及承建商参与大维修 充斥串通、贪污、秘密共识 ｜持续更新
社会
9小时前
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
饮食
2026-03-19 16:49 HKT
纽西兰投资移民大降门槛奏效 3年即可永居 速获逾600宗申请 港人占三甲
纽西兰投资移民大降门槛奏效 3年即可永居 速获逾600宗申请 港人占三甲
海外置业
12小时前
楼上狂倒水将军澳街坊无符 过来人好言相劝无改善 自爆曾冒险做一事 吓退自私精｜Juicy叮
楼上狂倒水将军澳街坊无符 过来人好言相劝无改善 自爆曾冒险做一事吓退自私精｜Juicy叮
时事热话
5小时前