香港国际青年商会与人才办组战略联盟 促进青年与国际互动
更新时间：18:41 2026-03-20 HKT
发布时间：18:41 2026-03-20 HKT
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国际青年商会中国香港总会在「2026全球人才高峰会周」（Global Talent Summit Week 2026）上，正式与香港人才服务办公室（人才办）签署合作备忘录（MOU）。此次盛会汇聚逾十个不同国家的驻港总领事、外交代表，以及五十多位来自世界各地的JCI国际领袖。
双方将构建深度战略伙伴关系，借由JCI的全球网络，促进香港青年与国际菁英、政策决策者及创新先驱的跨域互动，共同强化香港作为亚洲国际人才枢纽及国家人才门户的领先优势。
国际青年商会中国香港总会会长连冠鸿（Daryl Lin）表示，透过JCI的全球网络，我们将深化香港青年与国际人才的跨文化对话，激发超越疆界的协同效应，为香港乃至全球社群的永续繁荣奠定坚实基础。
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