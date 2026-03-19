「投资中国」在港晤五大商会 商务部副部长凌激主持 吁企业积极参与新兴支柱产业发展

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激日前在香港主持召开「投资中国」圆桌会，本港五大商会以及逾40家香港本土企业及在港跨国公司代表均有出席。凌激在会上表示，全国「两会」早前闭幕并正式通过「十五五」规划，国家将以新质生产力及科技创新推动高质量发展，期望香港企业积极参与。

是次圆桌会阵容鼎盛，出席的商会包括香港中华厂商联合会、香港工业总会、香港中华总商会、香港总商会及香港中华出入口商会；企业代表则包括大同机械、信佳国际、信义玻璃，以及IBM、罗氏（Roche）、博枫（Brookfield）等跨国企业。

此外，商务部外资司及台港澳司，联同本港贸发局、商经局、引进重点企业办公室及投资推广署亦有派代表参会，并即场回应企业关注的问题。

扩大高水平对外开放

凌激在会上指出，「十五五」时期，国家将把扩大内需作为战略基点，扩大高水平对外开放，为包括香港企业在内的国际投资者提供广阔的发展空间。他强调，中国坚定维护多边主义及自由贸易，并坚定维护全球产业链及供应链的韧性与安全，集中精力办好自己的事，为全球经济增长持续注入确定性与稳定性。

吁港企用好「四个中心」优势

凌激又提到，多年来香港始终发挥连接内地与国际市场的窗口和桥梁作用，与国家发展同频共振。他期望香港企业及在港跨国公司，能积极参与「十五五」规划中确立的新兴支柱产业和未来产业发展，并用好香港「四个中心」的优势，实现互利共赢。

与会的商会及企业代表表示，「十五五」规划是引领中国未来发展的宏伟蓝图，令人振奋。广大港企和在港跨国公司将坚定在内地投资发展，在推动传统产业转型升级的同时，亦会积极开拓新兴产业，令「投资中国」再出发。