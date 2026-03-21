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金融精英弃百万年薪 大湾区创头发事业 如今月入180万 「辞职换来不用中年被裁的底气」

商业创科
更新时间：06:00 2026-03-21 HKT
发布时间：06:00 2026-03-21 HKT

随AI浪潮席卷职场，技术迭代令不少行业的中层白领深陷被取代与裁员的恐惧之中。而早在近20年前，金融海啸的骤然降临，让当时刚刚步入外资银行的 Ariel，早早看到身边中年同事被裁后即刻陷入「上有老、下有小」的生存危机。她在接受《星岛头条》专访时指出，自意识到「命运掌握在别人手上」才是最大的风险后，开始萌发创业念头。在金融业深耕十年、手握近10万月薪之际，她毅然选择跳出舒适圈，开启漫漫创业转型路，并直言不后悔，「辞职换来不用中年被裁的底气」。

金融业中年裁员焦虑缠身

在香港，金融、法律或专业咨询业等职场精英们往往月薪丰厚，但生活成本与社会责任也随年龄增长而加重。若是遇到企业裁员，这群人极易跌入中年危机的困境。刚大学毕业时，Ariel进入外资银行不久便遭遇2008年金融海啸，刚站稳脚跟就见证无数大行高层在一夜之间失去依靠，埋下了对中年危机的担忧。

她指出，步入中年若被裁员，因原本工资基数较高，重新就业的门槛便大幅提升。对个人而言，上有老下有小，还有供房、养车与家庭开支的压力，这才是真正的「高危群体」。她由此意识到，若不掌握职业主动权，职场后半程极易陷入被动选择的困局，而只有创业才能牢牢把握住人生主动权。

深受脱发困扰 投入逾30万元无果

不过，想创业需具备销售能力，也得经济稳定才可以开始，于是积攒了十年的经验与资金后便决心跳出来，那时她的薪资已逾每月10万元。辞职后，Ariel于2018年考入港大攻读MBA，边读书边创业，期间试水电商、教育科技等多个行业，最终找准了适合自己的赛道。

事实上，在工作6年时，她深受脱发问题困扰，先后尝试多种护理疗程，累计投入逾30万港元却始终未见成效，于是2022年她远赴美国攻读头皮治疗师（Trichologist）牌照，起初并未奢望这能成为一门生意，纯粹是想自救，后来在见证脱发问题改善后，开始启动这门生意，在尖沙咀开了第一间门店。

疫情逆势开店 半年零收入苦撑

刚刚开业正值疫情最严重之际，美业、医美类门店被迫频繁停业，当时Ariel的店铺足足六个月无法开门营业，而那时门店面积600多平方呎，月固定成本高达10万，只能自掏腰包贴补开支。熬过去后，因市场仍属蓝海，生意迎来可观正收入。四年间，她陆续开出三间分店，并即将落户新界，目前三店月营收合计近180万元。

但香港市场体量总归有限，她早早将目光投向大湾区，并在通关后开店，恰逢港人北上热潮。可首次进军深圳福田，遭遇了严重水土不服。她起初以为香港模式可复制内地，没想到两地市场逻辑截然不同。深圳门店遭遇股东分歧、员工流失率高、人力管理混乱等难题，令其再次遭遇资金链断掉的情况，连续半年无法收支平衡。身边人纷纷劝她及时止损，可Ariel认为已投资200多万，且大湾区的角色很重要，「去一个新地方，必须要吃一点苦」。她坚持靠香港店盈利「输血」救助，并深港两边跑，聘请当地专业人员负责人力与运营，最终让福田店在半年后实现盈利，稳住了大湾区布局的第一步。

两地定位不同 从未后悔弃高薪决定

在经历两地文化磨合后，她领悟到不同市场的定位差异，并将香港定位为「高端试验点」，锁定对品质有高度要求的专业人士，但在700多万的人群中做品牌增长较为困难；反观内地，仅深圳就已有2000万人口，所以品牌增长应去大湾区发展。具体而言，香港门店主打治疗性脱发护理，单次收费超2000元；内地客户多为周末北上的休闲客流，仅把头皮护理当作普通头疗，单次消费仅300多元。

对于放弃银行高薪的抉择，Ariel从未后悔，甚至在看到身边不少朋友被裁后，称「幸好在年轻时遇到金融海啸」。虽然劝阻声音不断，但她笑称「李嘉诚说可以听听」，很多人会给建议，但「没有经历过，我为什么要听你的」。放弃10万月薪，换来的是不再担心中年会被裁退的底气。创业有风险，但是被裁员更危险，「你的命运被控制在别人手上」。

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