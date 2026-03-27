港手工皮鞋店坚持「古方」拒机械化 内地客占半 「1万元鞋穿十年 其实划算」

当全球制鞋业全面拥抱自动化生产，香港手工皮鞋老店高和皮鞋却选择将「原始」的制作工艺发挥至极致——年产仅500双、每双制作周期长达数月、坚持以实体鞋楦与纸本记录取代数码化。高和皮鞋第三代负责人刘俊华在接受《星岛头条》专访时直言，面对流水线生产的冲击，店内从未改变过「老祖宗的方法」，却意外在高端定制市场找到生存空间，内地客源更占业务过半。

高和皮鞋第三代负责人刘俊华在接受《星岛头条》专访时直言，面对流水线生产的冲击，店内从未改变过「老祖宗的方法」，却意外在高端定制市场找到生存空间，内地客源更占业务过半。

机械难取代手工 标准码不适合全世界

面对大规模工业化生产的冲击，高和皮鞋的应对策略出人意料，「我们没有什么改变，我爸爸那一套其实是最原始的。」刘俊华直言，现代流水线生产减低成本，将鞋子强行分类为英国码、美国码、欧洲码、日本码，「但标准码并不是适合全世界人穿」。

刘俊华指出，机械化生产的致命伤在于无法处理人脚尺寸的独特性，成长环境不同，脚型各异，「小时候很少走路，没那么粗壮；经常走远路，那只脚自然粗壮一点。」这种细微差异，机械化生产无法捕捉，「订造与机械生产的成本差天共地，贵一百倍都不止，但想找真正舒服的鞋，只有订造。」正是这种对非标准化需求的坚持，让高和在众多老字号倒闭的浪潮中存活下来。

内地客占半数 从「跟风」到「精明」

高和目前的客源结构主力从外地客转变为内地客。刘俊华透露，内地客户占比已达一半以上，本地客次之，外地客户近年亦有回升迹象，「欧洲很多中小型的皮鞋厂结业，外国人买皮鞋的选择越来越少，现在要来香港订，因为我们订价仍比外国便宜」。

值得注意的是，内地客户并非单纯追求名牌，而是成熟的消费者。「国内消费者是精明的，不是跟大队。」刘俊华观察到，内地客户普遍抗拒胶水黏合的皮鞋，「一听到胶水鞋他们就摇头，一定要上线（缝线）的」。

一双高和皮鞋订价约一万港元，鳄鱼皮等特殊材质则五万港元起。刘俊华强调价格「公道」，不论中外客户均一视同仁。他指精明的消费者会计算，「一万多元的鞋穿十年，每年仅一千多元，还可以换底，其实比买现成鞋划算。」

坚持「老派」纸本纪录 拒绝电子化

在数码化浪潮下，高和的营运方式非常「老派」，保留客户鞋楦长达十年、以纸本记录脚型尺寸、拒绝建立电子数据库。刘俊华指出，鞋楦决定了鞋的型态，「有了这个楦，鞋的头型、尺寸多阔、后跟多高全部都有」。他曾尝试电子化数据库，最终却退回原始方法，「手机突然之间黑屏，哭都没有用」。

他展示了一个2009年的客户纸本记录，「旧到都烂，但它仍然在这里，看得很清楚。但你放在电脑里面，可能不知道为甚么会没有了。」更关键的是技术局限，扫描脚型图会出现偏差，「张纸明明放平的，扫描器盖下去的时候，它会移位一点点」，唯有实体纸本「要么找得到，要么找不到，不会没有的」。

年轻人回流学艺 技艺传承非「包教晓」

高和面临师傅老化困境，现仅剩三位老师傅，每人每月仅能完成一双鞋，年产500双已是极限。刘俊华坦言，老师傅不能被代替，「他们都很老，未来很麻烦，退休了请不到」。他续指，技艺传承「没得教」，车线鞋要求针脚贴边精准，「知道原理不一定做到，有些一学就懂，有些真的学不懂」，与现代教育体系的「包教晓」逻辑完全不同。

然而，近年却出现意想不到的转机，年轻人入行意愿提升，「连我的儿子都想入行。」刘俊华解释，年轻人发现大学毕业的传统学科如会计、文书、翻译「看著他被AI淘汰」，反而手艺「讲求手感，要判断一只手拉下去够不够力，机械暂时代替不到」，让这门濒危技艺看到延续的可能。

医疗跨界合作 特制鞋成新客源

2017年，皮鞋制作技艺被列入香港非物质文化遗产。但刘俊华对「非遗」标签的商业价值保持清醒，「其实真的不用非遗了，因为现在手工鞋已经没有了。」他认为，手工鞋的价值不在于「矜贵」，而在于「必须性」，某些特殊脚型（如扁平足、长短脚、拇外翻）或医疗需求（如足科矫形），「不是手工制作就制作不到」。

高和已与足科医生建立合作，为矫形鞋垫定制鞋履。这种跨界不仅拓展了客源，更强化了品牌的专业定位。面对未来，刘俊华暂无扩张计划，「我们一年只能生产500双，除非解决到生产的问题，否则去到哪里都没有用」。

记者：邱思绮

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