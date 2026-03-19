神秘模型揭晓 小米MiMo大模型系列三连更 雷军：小米AI进展「比大家看到快很多」

近日一款名为Hunter Alpha的神秘模型在开发者平台OpenRouter匿名上线后，凭借1万亿参数规模及100万 token上下文窗口，发布后调用量迅速登顶。而由于规格与外界流传的DeepSeek V4极度吻合，一度引发全球开发者猜测。小米（1810）创办人雷军今日（19日）揭开谜底，发表万亿参数大模型Mimo-V2-Pro。 雷军透露，小米AI进展「比大家看到的快很多」，预计今年研发投入将超过160亿元。受消息影响，小米股价涨5.23%，现报36.98元。

小米发布MiMo大模型系列 性能跻身全球第八

3月19日凌晨，小米发布MiMo大模型系列「三连更」，包括旗舰基座大模型MiMo-V2-Pro，全模态Agent模型MiMo-V2-Omni，以及语音合成模型MiMo-V2-TTS。

3月19日凌晨，小米发布MiMo大模型系列「三连更」

其中， MiMo-V2-Pro 在全球大模型综合智能排行榜（Artificial Analysis Intelligence Index）中位列全球第八、中国第二，超越了马斯克的 xAI Grok。据了解，该模型专为高强度的Agent工作场景优化，拥有超过1T的总参数量（42B 激活参数），并支援1M超长上下文长度。

同时，其运行成本也具竞争力。Artificial Analysis数据显示，运行该模型完成Intelligence Index测试的成本为348美元，较同榜单排名靠前的GLM-5低36%，较Claude Sonnet 4.6低90%；与Claude Opus 4.6和Claude Sonnet 4.6相比，MiMo-Vken080%。

高盛：小米步入成果兑现期 评级「买入」

高盛对此指出，此次三款旗舰模型的集中发布，标志著小米正从AI研发投入阶段迈向成果兑现阶段。

高盛预计，小米2026年研发支出将达400亿元人民币，高于2025年预估的322亿元，持续加码的投入将对近期获利形成拖累。尽管如此，高盛认为，持续的成果交付应推动市场将小米重新定价为拥有自研AI、作业系统及晶片能力的实体AI领导者，而非仅以近期本益比衡量其价值，并维持 「买入」评级，12个月目标价港币41元，较当前股价隐含约14%上行空间。