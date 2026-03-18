佳兆业健康购青海制药 进军麻醉及精神药品领域

佳兆业健康集团（876）今日（18日）正式宣布收购青海制药控股权，预计5月下旬完成所有交割。市场人士指出，本次交易意味著集团正式切入准入门槛极高的麻醉及精神类药品制造领域，产业链布局进一步延伸。

佳兆业健康50合1 向佳兆业配股支付

佳兆业健康表示，向母公司佳兆业集团（1638）收购青海制药，作价2160万元（人民币，下同），佳兆业健康将以股份支付。佳兆业健康先以「50合1」进行股份合并，以及将每手买卖单位由1万股调整至2000股。合股后佳兆业健康以每股8.75元，向佳兆业集团发行近279万股，占已扩大股本2.69%。完成交易后，佳兆业集团在佳兆业健康的持股，由42.99%增至44.52%。

牌照极稀缺 准入门槛高

根据智研瞻数据，中国镇痛药行业（包括各类镇痛产品，含强效阿片类镇痛药）预计在2024年至2030年期间保持6%至8%的年均增速，至2030年市场规模有望达到2,100亿元（人民币，下同）。青海制药作为国家指定的麻精药品生产基地，拥有国内领先的麻醉药品及一类精神药品品种体系，牌照极为稀缺、准入门槛极高。公司产品覆盖原料药、麻精制剂和化学制剂三大板块，现有124款产品、156种规格，其中21款为独家品种，广泛应用于住院手术镇痛、重症急救等核心临床场景。

四条产品线具增长空间

目前布局的四条重点产品线均具备明确的市场空间：一、盐酸罂粟碱片为国内独家生产企业，受益于22省联盟集采名录，以及片剂替代注射剂趋势加速，未来销售规模有望达到每年约5亿元；二、丁丙诺啡注射液目前全国只有两家符合资质的生产企业，其作为第一类精神药品，成瘾风险低、无呼吸抑制问题，有望在传统镇痛药逐步退出后填补行业空白，销售实现快速提升；三、氢吗啡酮注射液作为国家基本药物生产要求严格，公司作为第三家定点生产企业，依托于现有的3,500家公立医院渠道，具备进一步扩大市场覆盖的潜力；四、盐酸纳洛酮注射液于2025年通过一致性评价，2026年将在国家基本药物政策支持下，加速进入各级公立医院，真正实现商业化兑现。

收购后形成完整业务闭环

此次收购完成后，佳兆业健康将形成「医药制造＋医疗器械＋康复服务」的完整业务闭环，上游精准镇痛药物与医疗器械将与下游康复中心、公立医院网络形成协同，提升整体业务渗透率与资源利用效率。随著高壁垒特药资产并表、存量业务持续改善，公司盈利能力与估值中枢均将正式迎来重估。市场普遍认为，佳兆业健康正从「业务收复期」迈向「价值重塑期」，其在大健康产业链中的战略地位也将随之提升。

据公告披露，2025年公司营收预计约6亿元，利润约8,100万元。随著新厂区正式投产，产能与产品结构将进一步大幅提升及优化。香港评估机构预测，公司将维持26%至28%的增速，并在2030年有望实现营收突破20亿元的目标。