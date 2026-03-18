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中国据报处罚Meta收购Manus交易相关人员 或限制出境

商业创科
更新时间：14:28 2026-03-18 HKT
发布时间：14:28 2026-03-18 HKT

Meta早前以20亿美元收购源于中国的新加坡AI初创公司Manus后，据《纽约时报》引述消息报道，中国政府对该项交易的有关人员进行处罚，反映当局阻止中国AI高层将业务迁至海外。

报道指出，国家发改委官员上周召集Meta和Manus的高层开会，对这项于去年12月宣布的交易表达了关切。虽然目前尚不清楚中国政府采取措施的具体范围，但似乎包括限制Manus高层离开中国前往新加坡。报道又指，中国当局过去曾对接受审查的企业高层实施出境限制。

Meta称交易完全符合法律

Meta发言人则在声明中表示，该项交易完全符合适用法律，指「Manus这支优秀的团队已深度整合到Meta」，并预计调查将得到妥善解决。报道引述了中国驻华盛顿大使馆表示不了解此事具体情况；Manus及白宫方面则未回应置评请求。

报道又提到，Meta收购Manus为一笔罕见交易，因为将来自美国和中国的人才联系在一起，也是Meta在数月内进行的第二宗收购。Manus由中国的工程师创办，在迁至新加坡之前曾有一家中国母公司，去年则凭借一款无需人工干预即可执行复杂任务的AI应用，在矽谷引起了广泛关注。

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