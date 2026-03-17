Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

私募信贷危机惹关注 亚洲银行家急安抚客户 传金管局正评估风险敞口

商业创科
更新时间：15:32 2026-03-17 HKT
发布时间：15:32 2026-03-17 HKT

欧美爆出私募信贷市场信心危机后，即使是被视为较少卷入近期动荡的亚洲地区，私人银行家也正在竭力安抚客户的焦虑情绪。据彭博引述消息报道，随著投资基金的赎回机制突然成为市场关注焦点，香港和新加坡的私人银行家均接到高净值客户的紧急来电，寻求了解具体情况，甚至要求赎回持有的私募信贷产品。此外，市传香港金管局已联系多家私人银行，评估其发放的私募信贷资金及其风险敞口规模，澳洲证券和投资委员会自去年以来亦加强了对私募市场的监管。

个人投资者易受负面新闻影响

报道指出，亚洲监管机构正在加强对这些资产类别的监管力度，以保护那些经验不足的个人投资者，并指这些投资者往往比机构投资者更加敏感，也更容易受到负面新闻的影响。

报道又引述另类投资管理协会亚太区联席主管Kher Sheng Lee指出，「许多财富投资者从未经历过赎回排队」。他又指，个人投资者对私募信贷产品的快速接受程度，已超过了他们对于低流动性结构产品在承压时如何表现的实际了解程度。

欧美公司爆雷削投资者信心

随著获得私募信贷支持的一些欧美公司爆雷，削弱了投资者信心，并导致贝莱德、黑石、Blue Owl Capital旗下投资工具遭遇赎回潮。同时，在客户试图提取远超允许金额的资金后，摩根士丹利和Cliffwater LLC等公司限制各自规模数十亿美元私募信贷基金的赎回额，而摩通下调资产组合中部份软件相关贷款的价值后，也限制向私募信贷基金发放部分贷款。

据知情人士透露，在亚洲，包括Blue Owl、黑石集团和KKR等多家资产管理公司已在香港和新加坡举办了与私人银行家的线下活动，形式包括轻松酒会和正式午餐会等，以安抚投资者的情绪。

传黑石保证有充足现金储备

此外，黑石集团还与部分零售客户举行了Zoom视讯会议，并保证与同行相比，该公司对不良软件资产的风险敞口规模有限，而且拥有充足的现金储备来满足赎回需求。

报道又提到，近年全球资产管理公司从财富渠道为私募信贷基金融资数十亿美元。根据数据提供商Broadridge Financial Solutions资料显示，亚太地区散户投资者持有此类资产规模约488亿美元，预计到2028年将增至748亿美元。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
打击乱过马路 网民直击葵芳「战况」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照冲？｜Juicy叮
打击乱过马路 网民直击葵芳「战况」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照冲？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
何伯拟认罪，何太则打算不认罪接受审讯。黄巧儿摄
01:17
何伯何太互殴案 何伯拟认罪5.6答辩 官称大机会判监 何太拟不认罪明年2月审 申回内地居住遭拒
社会
5小时前
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
生活百科
20小时前
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
影视圈
2026-03-16 10:00 HKT
堕楼女生由救护车送院抢救。蔡楚辉摄
珍惜生命｜粉岭16岁女学生校园堕楼 送院抢救
突发
5小时前
启德居屋改建开放式厨房 恐涉3大风险「开门见洗手盆」犯风水大忌
启德居屋改建开放式厨房 恐涉3大风险「开门见洗手盆」犯风水大忌
家居装修
10小时前
星岛申诉王|揭深圳私人影院 卖拍拖感觉 推恋爱套餐 ¥899「热恋期」可接吻
04:18
星岛申诉王 | 揭深圳私人影院卖拍拖感觉 恋爱套餐 ¥1199推情欲飞行棋
放蛇直击
8小时前
预约家庭医学门诊全攻略！HA Go手机App 3步预约 网民热议「时地人」4招增成功机率 （附预约教学）
预约家庭医学门诊全攻略！HA Go手机App 3步预约 网民热议「时地人」4招增成功机率 （附预约教学）
生活百科
23小时前
前TVB上位小花11年婚姻亮红灯？与老公合照绝迹晒母子合照泄心声：只有我一个人在努力
前TVB上位小花11年婚姻亮红灯？与老公合照绝迹晒母子合照泄心声：只有我一个人在努力
影视圈
5小时前
汇丰户口5月推新收费 柜位入票及打簿要畀钱 设外币现钞存款费用 即睇边类客可豁免
汇丰户口5月推新收费 柜位入票及打簿要畀钱 设外币现钞存款费用 即睇边类客可豁免
投资理财
2026-03-16 15:40 HKT