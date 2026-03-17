私募信贷危机惹关注 亚洲银行家急安抚客户 传金管局正评估风险敞口

欧美爆出私募信贷市场信心危机后，即使是被视为较少卷入近期动荡的亚洲地区，私人银行家也正在竭力安抚客户的焦虑情绪。据彭博引述消息报道，随著投资基金的赎回机制突然成为市场关注焦点，香港和新加坡的私人银行家均接到高净值客户的紧急来电，寻求了解具体情况，甚至要求赎回持有的私募信贷产品。此外，市传香港金管局已联系多家私人银行，评估其发放的私募信贷资金及其风险敞口规模，澳洲证券和投资委员会自去年以来亦加强了对私募市场的监管。

个人投资者易受负面新闻影响

报道指出，亚洲监管机构正在加强对这些资产类别的监管力度，以保护那些经验不足的个人投资者，并指这些投资者往往比机构投资者更加敏感，也更容易受到负面新闻的影响。

报道又引述另类投资管理协会亚太区联席主管Kher Sheng Lee指出，「许多财富投资者从未经历过赎回排队」。他又指，个人投资者对私募信贷产品的快速接受程度，已超过了他们对于低流动性结构产品在承压时如何表现的实际了解程度。

欧美公司爆雷削投资者信心

随著获得私募信贷支持的一些欧美公司爆雷，削弱了投资者信心，并导致贝莱德、黑石、Blue Owl Capital旗下投资工具遭遇赎回潮。同时，在客户试图提取远超允许金额的资金后，摩根士丹利和Cliffwater LLC等公司限制各自规模数十亿美元私募信贷基金的赎回额，而摩通下调资产组合中部份软件相关贷款的价值后，也限制向私募信贷基金发放部分贷款。

据知情人士透露，在亚洲，包括Blue Owl、黑石集团和KKR等多家资产管理公司已在香港和新加坡举办了与私人银行家的线下活动，形式包括轻松酒会和正式午餐会等，以安抚投资者的情绪。

传黑石保证有充足现金储备

此外，黑石集团还与部分零售客户举行了Zoom视讯会议，并保证与同行相比，该公司对不良软件资产的风险敞口规模有限，而且拥有充足的现金储备来满足赎回需求。

报道又提到，近年全球资产管理公司从财富渠道为私募信贷基金融资数十亿美元。根据数据提供商Broadridge Financial Solutions资料显示，亚太地区散户投资者持有此类资产规模约488亿美元，预计到2028年将增至748亿美元。