马斯克旗下xAI招聘华尔街人才 训练Grok金融能力

据彭博报道，马斯克旗下AI初创企业xAI正积极招募具备丰富经验的投资银行及私募信贷机构员工，以训练其聊天机械人Grok在金融策略领域的能力，加入其他AI公司的行列，推动专为投资专业人士而设的软件。

根据xAI官方网站的一系列招聘广告显示，公司正积极为训练Grok的数据招募华尔街银行家、投资组合经理、交易员及信贷分析师，负责教导AI系统学习复杂的金融建模及思考逻辑，当中涵盖杠杆银团贷款（Leveraged loan syndication）、不良资产投资（Distressed investing），以及按揭证券和担保贷款凭证（CLO）等。此外，招聘名单亦包括加密货币及股票市场的金融专家。

OpenAI、Anthropic已率先布局

报道指出，这波招聘潮凸显出AI开发商正将焦点转向利润丰厚的商业客户（B2B）市场。早前OpenAI及Anthropic已相继推出针对市场分析及投资备忘录的工具，更一度引发投资者恐慌，抛售可能被AI淘汰的传统软件供应商股票。

虽然xAI上月已与马斯克旗下的SpaceX合并，但市场普遍认为，其在争取企业客户方面仍落后于竞争对手。目前，xAI的绝大部分收入仍来自马斯克旗下的其他关联企业，包括Tesla及SpaceX。

严重依赖X数据进行训练

报道又提到，xAI一直高度依赖被称为「AI导师」的员工输入数据并微调回应，而负责带领这支导师团队的是一名加入公司仅一年多、刚高中毕业的Diego Pasini。他在上月一个员工会议上更直言，「训练数据是我们面临的樽颈之一」，而Grok仍严重依赖马斯克旗下X的数据进行训练。

值得留意的是，xAI此次重点招聘信贷市场（Credit markets）的AI导师，正值私募信贷基金面临赎回潮及其他挑战。