保监局配合推动医保改革 降市民保费负担

鉴于医疗保险保费升幅惊人，长远势令市民难以负担，保监局正积极配合推动医保改革。执行董事(政策及法规)刘中健称，该局已成立医保检讨督导小组及工作小组着手相关检讨工作，冀今年内可完成较全面的数据分析，并就市面上的主流医保产品提出建议，然后再与由保险业界及相关政府部门等持份者作出讨论；又明言将研究合理调整「自愿医保」的保障范围，从而令保费下调，好让更多市民能进场。

刘中健表示，保监局将就医保聚焦在三方面的工作，包括更全面的数据分析；优化保险产品的定价和保障额，令市民能负担得来，以及行为规管，确保业界销售产品时提供全面且透明的资讯，因此将在现有的原则性指引下，再作深化和细化，让客户投保时可作出更好的选择。

合理调整「自愿医保」保障范围

他指自愿医保是其中一个优先处理的项目，因在自愿医保的「标准计划」和「灵活计划」中，大部分人都购买保障面较大的「灵活计划」，但问题是保费负担会随年龄增长就变得越重，故会研究作出优化，如将保障范围合理地调整，以助保费下调，让更多人能用到自愿医保。

保监局行政总监张云正坦言，现时自愿医保与政府当年推出的初心似乎出现了一些距离。市场上只有约 3%人买「标准计划」，97%人买「灵活计划」，但该计划已变成高端范围的竞争，如斗每年保障上限达多少千万元，故需作检视。