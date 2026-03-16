保监拟重新定义内地访客 高才通及常居海外不再计入 免流失高端客户

内地访客为香港保险业的重要客源，为求更精准掌握有关数据，保监局拟重新定义何谓内地访客。该局执行董事（长期业务）吕愈国表示，现建议将手持中国护照又常居内地的人士才界定为内地访客，有别旧定义单看中国护照，故日后经高才通等人才计划来港以及常居海外的内地人将不再归类为内地访客。保监局第2季将就此展开正式咨询，目标在今年内发出相关定义和法规要求的指引，并落实新定义。

吕愈国称，此前已就重新定义内地访客进行了一、两轮非正式咨询。业界的大致取向是，以高才通等人才计划来港居住的内地人，不会再因持有中国护照而视为内地访客，并将归类为本地客户；同时常居海外、持有中国护照的内地人也不再定义为内地访客。

保监局行政总监张云正说，在新定义下，将方便常居海外如加拿大的内地人购买香港保单，因不用按旧定义要求必须亲身飞抵香港签单，料这有助吸引更多资金流入香港。其实香港过去已因旧定义流失了很多此类高端客户。吕愈国补充，在新定义下，他们可境外签单，但必须证明自己并非常居内地，而何谓「常居」也在正式咨询的范围内。

在2004年，保监处（保监局的前身）为了防止出现地下保单、非法跨境销售，发出指引规定内地访客购买香港保险必须亲身来港签单。

内地访客为本港寿险市场的重要客源，惟保监局因进行重新定义内地访客的工作，自去年已没再公布内地客户来港买保单的数据。张云正指，去年首3季整体寿险新造保单保费按年大升55.9%，但根据旧定义，来自内地访客的新造保单保费所占份额，却由2023年的32.6%降至近两年的30%以下，意味可能有很多外来人士，包括非本地香港居民在本港买保险，故认为有需要收集和分析这方面的数据。吕补充，保监局正计划拓展东南亚和中东市场，同时会趁今次机会，收集常居大湾区与非大湾区的内地访客数据，以便当局作出推广。

新例料年内落实

就推出分红保单实现率比较平台的进展，吕指现时保险公司所列示的非保证回报实现率过于细化，令市民难以明白，故冀引入一个综合所有非保证回报的实现率，方便市民比较，目标年内落实相关规定，明年正式推出平台。